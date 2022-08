Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha rilasciato il principale aggiornamento Android di quest'anno, Android 13, per i telefoni Google Pixel.

L'aggiornamento annuale viene rilasciato prima del previsto, dato che Android 12 è stato rilasciato lo scorso ottobre e Android 11 è stato rilasciato nel settembre 2020. Molti si aspettavano che Android 13 arrivasse in autunno. Il software è stato messo a disposizione dei beta tester per mesi e le beta hanno rivelato le caratteristiche chiave di Android 13. Pocket-lint ha raccolto i cambiamenti più interessanti nella nostra guida ad Android 13.

Alcune delle nuove funzionalità di Android 13 includono:

Personalizzazione delle icone delle app non Google per abbinarle allo sfondo della schermata iniziale.

per abbinarle allo sfondo della schermata iniziale. Streaming di messaggi da app come Google Messages direttamente su un Chromebook Questa funzione è simile a quella di iMessage sul Mac.

come Google Messages direttamente su un Chromebook Supporto per l' audio spaziale con tracciamento della testa Fa sembrare che i suoni provengano da un punto fisso dello spazio Funziona quando si muove la testa mentre si indossano cuffie compatibili Google non indica quali cuffie lo supportino, oltre alle Pixel Buds Pro.

Impostazione delle lingue per ogni app

Lettore multimediale ridisegnato che si adatta all'aspetto in base a ciò che si sta riproducendo

che si adatta all'aspetto in base a ciò che si sta riproducendo Supporto per il Bluetooth Low Energy

Miglioramento del multitasking sui dispositivi a grande schermo Supporto al drag and drop per il multitasking Migliore rifiuto del palmo della mano quando si usano gli stilo

Nuova autorizzazione per ridurre lo spam delle notifiche

Nuova opzione per limitare l' accesso a foto e video da parte di un'app

Google

A partire dal 15 agosto 2022, i dispositivi Pixel 4, Pixel 5 e Pixel 6 riceveranno Android 13 come aggiornamento software gratuito over-the-air. Se invece volete installare subito Android 13 sul vostro Pixel, le immagini OTA sono disponibili qui. L'aggiornamento software dovrebbe arrivare nel corso dell'anno per i dispositivi di altri produttori, tra cui Asus, HMD, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sony, Xiaomi e Samsung.

"Questo mese, tutti i dispositivi Pixel supportati con Android 12 riceveranno l'aggiornamento software Android 13, che inizia oggi per la maggior parte degli utenti. Il rollout continuerà nelle prossime settimane a seconda del vettore. Gli utenti riceveranno una notifica quando l'OTA sarà disponibile per il loro dispositivo", si legge in una pagina di supporto di Google per Android 13. "Controlla la tua versione di Android e aggiorna il tuo dispositivo. "Controllate la vostra versione di Android e aggiornate per ricevere il software più recente".

Chi ha partecipato alla beta di Android 13 riceverà la versione finale di Android 13 e potrà rimanere iscritto per ricevere gli aggiornamenti beta per i prossimi Feature Drops.

Scritto da Maggie Tillman.