Come accendere la torcia o il flash sul telefono Android

(Pocket-lint) - Se avete bisogno di trasformare rapidamente il vostro telefono in una torcia portatile, ci sono diverse opzioni.

Il flash incorporato del telefono non serve solo per scattare foto e può essere facilmente utilizzato per illuminare una stanza o un sentiero.

Con i moderni smartphone Android, non è più necessario scaricare un'app per la torcia, poiché la torcia è integrata direttamente nel sistema operativo. Seguite la nostra guida per scoprire i vari modi per accenderla ogni volta che ne avete bisogno.

Nei telefoni Android più recenti, l'opzione per attivare la torcia è forse più facilmente accessibile dall'area delle impostazioni rapide. È qui che appaiono tutte le notifiche e dove normalmente si accede.

Per attivare la torcia o la torcia (può essere contrassegnata come una delle due), procedere come segue:

Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo del telefono per accedere alle impostazioni rapide. Cercare l'icona della torcia in alto Premete per accenderla e premete una seconda volta per spegnerla.

Se non la vedete, potrebbe trovarsi in un'altra parte del menu delle impostazioni rapide. A volte è necessario scorrere nuovamente verso il basso per espandere il menu delle impostazioni rapide e visualizzare altre opzioni.

Sui telefoni Google Pixel è anche possibile scorrere il dito verso sinistra e verso destra per scorrere altre opzioni.

Potreste anche trovare un'opzione per modificare ciò che appare nel menu delle impostazioni rapide e dove. Cercate un pulsante di modifica o una matita nel menu delle impostazioni rapide e premetelo. Dovrebbe essere presente un'opzione per aggiungere il pulsante della torcia o per riposizionarlo in un punto utile.

Se volete essere un po' più liberi quando dovete accendere la torcia, potete farlo anche con la voce.

Con un paio di comandi vocali, è possibile accendere la torcia utilizzando Google Assistant.

Aprite l'Assistente Google pronunciando "Ehi Google" o "Ok Google". Quindi, seguite con il comando "Accendi la torcia" o "Accendi la torcia". La luce si accenderà

Ripetere la procedura per spegnerla di nuovo (dicendo "Ok Google, spegni la torcia"). In alternativa, potete dire "Ok Google, torcia" e otterrete lo stesso risultato.

Se siete un po' fanatici di Harry Potter, potete anche accendere la torcia utilizzando i comandi del mago. Basta pronunciare "OK Google" seguito da "Lumos" o "Nox" per accendere o spegnere la torcia.

Su alcuni telefoni Android è possibile accendere la torcia con un semplice gesto. Si tratta di un movimento o di un'azione che consente di attivare azioni rapide come l'accensione della torcia.

Aprire le impostazioni del telefono

Cercare i gesti

Controllare se c'è un'opzione per la torcia.

Su Android 13 è possibile utilizzare i gesti "Quick Tap", che si trovano nelle impostazioni dei gesti. È possibile impostarla in modo che un rapido tocco sul retro del telefono accenda la torcia.

Su alcuni telefoni Motorola, è possibile accendere la torcia scuotendo il telefono con un certo movimento.

Sui telefoni OnePlus è disponibile un'opzione per accendere la torcia con i "Gesti a schermo spento", che prevedono la scrittura di una scritta sullo schermo quando il telefono è spento. È quindi sufficiente disegnare una lettera come O, V, S, M o W per accendere la torcia. Cercate "Gesti a schermo spento" nelle impostazioni per attivarlo.

