Google Pixel 7 e 7 Pro potrebbero essere lanciati il 6 ottobre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha rivelato i Pixel 7 e Pixel 7 Pro durante il Google I/O e ci ha detto che i dispositivi sarebbero arrivati nel corso dell'anno, in "autunno".

L'azienda ha anticipato le fughe di notizie mostrando il design posteriore dei dispositivi e ha anche confermato di essere al lavoro su un chip Tensor di seconda generazione, ma questo è stato praticamente tutto ciò che è stato detto con certezza.

Nonostante siano passati diversi mesi dal Google I/O, non ci sono ancora conferme ufficiali sulla data di lancio dei Pixel 7 e 7 Pro. La maggior parte delle voci suggerisce il mese di ottobre, e Jon Prosser - che ha un curriculum così così - ha ora affermato che i dispositivi saranno lanciati il 6 ottobre, rendendoli probabilmente disponibili il 13 ottobre.

Secondo Prosser su FrontPageTech, le informazioni provengono da "fonti molto affidabili" e si dice che i Pixel 7 e 7 Pro saranno disponibili per il pre-ordine dal 6 ottobre, il che suggerisce che anche l'evento di lancio avrà luogo in quella data.

Non è stato rivelato nient'altro sui Pixel 7 o Pixel 7 Pro e Google non ha ancora confermato ufficialmente la data. Tuttavia, si tratta di una data che coincide con le precedenti date di uscita dei dispositivi Pixel di Google, quindi è sicuramente una data da segnare in agenda. Nel frattempo, potete leggere tutte le indiscrezioni e i dettagli ufficiali forniti finora sui Pixel 7 e 7 Pro nella nostra rubrica separata.

Scritto da Britta O'Boyle.