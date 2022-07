Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le specifiche chiave dell'hardware della fotocamera dei prossimi telefoni di punta di Google sono state rivelate dopo una profonda immersione nel codice del marchio.

Kuba Wojciechowski, sviluppatore e leaker esperto, ha fatto di tutto per scoprire le informazioni sui sensori, che Google nasconde nel suo codice proprio per questo motivo.

Ho ottenuto informazioni sulle configurazioni hardware della fotocamera su diversi dispositivi Google Pixel di prossima uscita. Sebbene non siano importanti quanto il software di Google, ovviamente, rivelano comunque alcuni cambiamenti interessanti. Thread pic.twitter.com/sPCcT6WjPa- Kuba Wojciechowski (@Za_Raczke) 25 luglio 2022

Sia il Pixel 7 che il Pixel 7 Pro saranno dotati di un sensore Samsung Isocell GN1 da 50 megapixel, lo stesso utilizzato sui Pixel 6 e 6 Pro.

Anche il sensore ultra-wide rimarrà invariato sui prossimi telefoni: sarà il Sony IMX381 da 12 megapixel.

Quello che è cambiato è il teleobiettivo del Pixel 7 Pro, che sarà il Samsung Isocell GM1, invece del Sony IMX576.

Questo modulo teleobiettivo ha una risoluzione di 48 megapixel e un sensore da 1/2 pollice con autofocus a rilevamento di fase, video Full HD fino a 120 fps e funzionalità video 4K.

Specifiche sostanzialmente equivalenti a quelle del precedente sensore Sony, ma forse utilizzando più sensori della stessa azienda, Google può abbinare più facilmente i colori.

I nuovi telefoni saranno entrambi dotati dello stesso sensore selfie, l'Isocell 3J1 da 11 megapixel, che dovrebbe consentire lo sblocco facciale semi-sicuro.

Nel codice sono stati trovati anche dettagli su alcuni telefoni misteriosi non annunciati, uno con il nome in codice Lynx e l'altro che si sospetta essere un dispositivo pieghevole, indicato come P7.

Wojciechowski pensa che il Lynx potrebbe essere un banco di prova per la nuova tecnologia della fotocamera, ma c'è anche la possibilità di vedere un nuovo modello aggiunto alla linea.

Il Lynx ha la stessa fotocamera primaria GN1, ma è dotato anche di un sensore Sony IMX787 sul retro e di un IMX712 sul fronte, non ancora annunciato.

Infine, si dice che il pieghevole sia dotato della stessa fotocamera primaria GN1 del resto del gruppo, insieme alle fotocamere ausiliarie del Pixel 6 Pro e alla fotocamera per i selfie del Pixel 6.

Naturalmente non c'è alcuna garanzia che queste informazioni siano corrette, soprattutto perché sono state estrapolate da dati oscurati, ma sono comunque interessanti.

E come sempre, con i telefoni Google, ci aspettiamo che la magia venga dal software, piuttosto che dall'hardware.

Scritto da Luke Baker. Modifica di Chris Hall.