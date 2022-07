5 motivi per cui dovreste acquistare il Google Pixel 6a

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Google Pixel 6a è finalmente disponibile per l'ordinazione, ed è quindi il momento perfetto per esaminare ciò che rende speciale questo telefono.

Il dispositivo si presenta come un'alternativa più economica al Pixel 6. Sebbene sia più economico e ci siano alcuni miglioramenti rispetto ai suoi predecessori, si tratta comunque di un dispositivo fantastico.

Il Google Pixel 6a è dotato di un hardware eccezionale e di funzioni interessanti, quindi vediamo cosa lo distingue.

Non possiamo parlare del Google Pixel 6a senza parlare del suo aspetto, giusto? Ebbene, il Pixel 6a si presenta con un look bicolore di grande effetto. La barra della fotocamera è nera, in contrasto con il resto del corpo del telefono, e il dispositivo è disponibile in tre colori: salvia, carbone e gesso.

I Pixel sono noti per le belle foto che si possono scattare con loro. Il Pixel 6a continua la tradizione con la stessa configurazione a doppia fotocamera già vista nei modelli precedenti. Sebbene sia inferiore a quella del 6 Pro, ad esempio, Google è riuscita comunque a creare un dispositivo impressionante con cui scattare foto. Ciò è dovuto in parte agli obiettivi disponibili, mentre la parte più importante deriva dal lato software del telefono.

Il Pixel 6a è dotato di Magic Eraser, che consente di rimuovere gli elementi che non si desidera visualizzare nelle foto, rendendo il tutto perfettamente omogeneo. Inoltre, la funzione Real Tone aiuta a ottenere foto precise.

Il Pixel 6a ha sotto il cofano il chip Tensor di Google, lo stesso che equipaggia la più costosa ammiraglia Pixel 6 Pro.

Il chip Tensor è dotato di un'intelligenza artificiale avanzata sul dispositivo che consente di avviare tutte le app alla velocità della luce, di caricare velocemente le pagine di Chrome e così via.

È anche il migliore della categoria per la fotografia computazionale, consentendo di scattare foto e video straordinari.

Un altro aspetto che distingue il Pixel 6a è l'attenzione alla sicurezza degli utenti. Innanzitutto, il chip Titan M2 e il nucleo di sicurezza Google Tensor consentono al Pixel di proteggere meglio i dati, rendendo il telefono più resistente a qualsiasi tipo di attacco.

Il telefono è dotato di un sensore di impronte digitali sotto lo schermo, che offre un modo affidabile per sbloccare il dispositivo e garantire che nessun altro possa entrare.

Il Pixel 6a è inoltre dotato di protezione IP67, per cui non dovrete seppellirlo nel riso quando la pioggia vi coglie di sorpresa.

Con tutte le app e le cose interessanti che i telefoni possono fare al giorno d'oggi, è diventato davvero difficile far durare la batteria per un giorno intero. Fortunatamente, la batteria del Pixel 6a è in grado di garantire un'autonomia di un'intera giornata. La funzione Adaptive Battery consente di risparmiare energia sulle app che si usano raramente, reindirizzando l'energia verso quelle che si usano davvero.

Inoltre, quando si collega il telefono, anche pochi minuti sono importanti. Quando avrete finito di prendere tutti gli oggetti essenziali e di mettervi le scarpe, avrete abbastanza energia per un paio d'ore.

Acquista il Pixel 6a e ricevi i Pixel Buds Serie A da noi. Inoltre, ricevi fino a 200€ di rimborso con la permuta di un telefono idoneo

Il Google Pixel 6a è già disponibile in molti mercati, quindi prendete il vostro adesso!

Se vi abbiamo convinto che vale la pena acquistare il Pixel 6a, sappiate che tutti gli ordini effettuati prima del 1° agosto 2022 riceveranno in omaggio gli auricolari Pixel Buds Serie A. Davvero fantastico!