Come utilizzare la funzione Camuffamento con gomma magica sul Pixel 6

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - C'è una nuova funzione in Google Foto sul Pixel 6 chiamata "Camouflage" e fa parte della funzione Gomma magica.

Attualmente è presente sul Pixel 6a, ma nei prossimi giorni - il 28 luglio - arriverà anche sul Pixel 6 e sul Pixel 6 Pro.

Per coloro che non sono completamente aggiornati sulle ultime funzioni della fotocamera dei Pixel, la Gomma magica è una delle delizie che Google offre sui suoi dispositivi, consentendo di rimuovere gli oggetti dalle foto con un tocco.

Google non è l'unica a offrire questa funzione, ma l'implementazione attraverso Google Foto è una delle migliori che abbiamo visto.

L'idea di Camouflage è che invece di rimuovere qualcosa, la si rende meno fastidiosa.

Nelle foto che avete scattato ci saranno esempi in cui c'è un elemento di sfondo che non volete, come qualcuno che cammina sulla spiaggia che rovina la vostra foto perfetta. La Gomma magica è perfetta per ripulire queste immagini.

Tuttavia, quando l'oggetto è in primo piano o attraversa una parte dell'immagine, la Gomma magica potrebbe non essere in grado di rimuoverlo senza che la modifica risulti evidente. Pensate a una barriera gialla brillante che attraversa la parte inferiore dell'immagine.

In questo caso il camuffamento è utile. Permette di attenuare quella parte della foto, eliminando il colore in modo che si confonda con la foto e sia meno fonte di distrazione. In questo modo il soggetto della foto rimane tale e si nasconde delicatamente ciò che non si vuole.

Una volta scattata la foto, tutta la magia avviene in Google Foto.

Aprire Google Foto Selezionate la foto che volete modificare, toccate Modifica Scorrere fino a Strumenti e selezionare Gomma magica L'applicazione scansiona la foto e si può scegliere tra Cancella o Mimetizza. Se l'applicazione offre suggerimenti automatici, è possibile toccare Camuffa. Se non ci sono suggerimenti, è possibile disegnare manualmente sull'area che si desidera nascondere.

Tutto qui: si tratta di un processo semplice, proprio come l'utilizzo della funzione Gomma magica, che rende davvero facile migliorare le foto prima di condividerle.

Scritto da Chris Hall.