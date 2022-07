Pixel Buds Serie A in omaggio con un ordine di Pixel 6a

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il tanto atteso Google Pixel 6a è finalmente in arrivo e siamo entusiasti di poterlo toccare con mano il prima possibile.

Per tutti coloro che non vedono l'ora, abbiamo un eccellente regalo per tutti coloro che ordineranno il Pixel 6a.

Per un periodo limitato, tra il 21 luglio e il 1° agosto, chi acquisterà il nuovo Google Pixel 6a riceverà in omaggio un paio di Pixel Buds Serie A!

Sebbene si tratti di un'offerta fantastica, dobbiamo informarvi sulle limitazioni. Innanzitutto, l'offerta è disponibile solo per gli acquirenti di età pari o superiore ai 18 anni, e sarà necessario fornire un indirizzo di consegna nel Regno Unito.

Inoltre, l'acquisto deve essere effettuato tramite il Google Store UK, quindi assicuratevi di acquistare tramite il negozio giusto. Non c'è modo di trasferire l'offerta o di scambiarla con denaro.

Gli auricolari Google Pixel Buds Serie A sono super eleganti e versatili e offrono un modo comodo per ascoltare la musica ovunque, anche quando ci si allena.

Gli auricolari sono dotati di un driver dinamico da 12 mm progettato su misura e di una presa d'aria spaziale per ridurre la pressione nell'orecchio e favorire la consapevolezza dello spazio. I Pixel Buds Serie A sono inoltre dotati di doppio microfono beamforming.

Anche la durata della batteria è piuttosto elevata, con 5 ore di ascolto o fino a 2,5 ore di conversazione. La custodia contiene inoltre energia sufficiente per alimentare gli auricolari per circa 24 ore di ascolto o fino a 12 ore di conversazione. Una semplice ricarica di 15 minuti degli auricolari nella custodia consente di utilizzarli per un massimo di 3 ore.

I Pixel Buds serie A possono essere utilizzati per attivare l'Assistente Google, il che è piuttosto interessante. Sono inoltre dotati di sensori di prossimità IR, che consentono agli auricolari di rilevare automaticamente quando li si indossa per riprodurre e mettere in pausa la musica.

Un'altra caratteristica degna di nota è la riduzione passiva del rumore. Questo, tuttavia, potrebbe risultare deludente per alcuni.

Per rendere questi auricolari più economici dei Pixel Buds Pro, l'azienda ha rinunciato alla funzione di cancellazione attiva del rumore, presente nella maggior parte degli auricolari e delle cuffie di oggi. D'altra parte, questi auricolari costano 99,99 euro, ma sono in omaggio, quindi a caval donato non si guarda in bocca.

Come accennato, gli auricolari Pixel Buds Serie A sono in regalo per chi ordina il nuovo Pixel 6a. Si tratta di un telefono economico da 6,1 pollici piuttosto impressionante, che offre ottime specifiche a un prezzo inferiore alla norma.

Lo stesso look bicolore che abbiamo trovato nei Pixel 6 e 6 Pro viene esteso al modello 6a, con la barra della fotocamera sul retro in nero. A proposito di fotocamere, il Pixel 6a ne ha due sul retro, una dual pixel wide da 12,2 megapixel e una ultrawide da 12 megapixel.

Il telefono è dotato di un processore Google Tensor, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. La batteria dura un giorno intero, ma è possibile estendere la durata a tre giorni se si utilizza la funzione Extreme Battery Saver.

Il Pixel 6a costa 399 euro ed è disponibile in tre colori: Sage, Chalk e Charcoal.

Se non vedete l'ora di acquistare il Pixel 6a, assicuratevi di farlo prima del 1° agosto per ricevere gli auricolari in omaggio con il vostro ordine!