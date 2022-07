Quando arriverà Android 13 sul mio telefono?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Android 13 è già disponibile come beta pubblica, il che significa che chiunque abbia un dispositivo idoneo può testare il prossimo aggiornamento del sistema operativo mobile Android di Google.

Google ha presentato in anteprima l'aggiornamento e tutte le sue nuove funzionalità all'I/O 2022 di maggio, ma il rilascio ufficiale di Android 13 per i telefoni Pixel e altri dispositivi probabilmente non avverrà prima di agosto. Se siete confusi, non preoccupatevi. Pocket-lint ha semplificato la comprensione. Controllate qui sotto la marca del vostro telefono. Se è presente nell'elenco, è possibile eseguire una qualche forma di Android 13, che si tratti dell'attuale versione beta o dell'imminente versione stabile.

Android 13 inizierà a essere distribuito prima ai dispositivi Google Pixel idonei nel corso dell'estate o all'inizio dell'autunno, secondo le tempistiche indicate da Google stessa. A febbraio ha rilasciato l'anteprima di Android 13 per gli sviluppatori, che hanno potuto testarlo, e in primavera ha iniziato a rilasciare le versioni beta. Ora spera di raggiungere la stabilità della piattaforma quest'estate, il che significa che il rollout finale per tutti i dispositivi idonei dovrebbe iniziare ad agosto o settembre 2022.

Android 13 sarà infine disponibile per la maggior parte dei telefoni Android più recenti e per i telefoni Android più recenti e di prossima uscita. Ora è il momento di capire quale telefono avete per vedere se sarà supportato.

Non appena i più famosi produttori di telefoni Android annunceranno quando intendono supportare e distribuire Android 13 ai loro telefoni, Pocket-lint aggiornerà questa pagina con le ultime informazioni disponibili.

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G

Solo i Pixel più recenti potranno beneficiare della versione stabile di Android 13, mentre la serie Pixel 3 e le versioni precedenti avranno tutte la precedenza. L'attuale beta pubblica è disponibile per i Pixel 4 e successivi.

L'attuale beta pubblica di Android 13 è disponibile anche per alcuni telefoni non Google, come il OnePlus 10 Pro. OnePlus non ha comunicato quando supporterà la versione stabile.

L'attuale beta pubblica di Android 13 è disponibile per Oppo Find X5 Pro. Oppo non ha comunicato quando supporterà la versione stabile.

L'attuale beta pubblica di Android 13 è disponibile per Realme GT 2 Pro. Realme non ha comunicato quando supporterà la versione stabile.

Google ha dichiarato che estenderà il supporto per la beta pubblica di Android 13 ad altre marche di telefoni, ma i produttori non sono obbligati a partecipare. Secondo quanto riferito, Samsung lancerà il proprio programma Android 13 One UI 5.0 beta alla fine di luglio 2022, con il supporto per la serie Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip.

Pocket-lint ha pubblicato un tutorial approfondito che spiega nei dettagli come ottenere la beta sul proprio telefono Android.

Per saperne di più su Android 13, comprese tutte le nuove funzionalità che introdurrà, consultate il gioco di Pocket-lint con le beta attuali.

Scritto da Maggie Tillman.