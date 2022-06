Ecco il Google Pixel 6a in tutto il suo splendore

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato il Pixel 6a durante la conferenza I/O di maggio, ma il dispositivo non è ancora disponibile per l'acquisto. Anche se ne sappiamo molto e abbiamo visto alcune foto ufficiali, un noto leaker ha ora rivelato il Pixel 6a in tutto il suo splendore.

Evan Blass - più comunemente noto come @evleaks - ha pubblicato su Twitter il Google Pixel 6a in tutto il suo splendore. Il dispositivo è stato mostrato da ogni angolazione, da ogni colore e ci sono anche immagini di marketing su cui rifarsi gli occhi.

Il Google Pixel 6a avrà un design simile a quello dei Google Pixel 6 e 6 Pro, con una striscia sul retro che si estende per tutta la larghezza del telefono per l'alloggiamento della fotocamera. Sarà disponibile in tre colori, nero/grigio, bianco/crema e verde e avrà una classificazione IP67 contro acqua e polvere.

@evleaks

Il Pixel 6a è dotato di un display Full HD+ da 6,1 pollici, di una fotocamera frontale con foro perforato nella parte superiore dello schermo e di un sensore di impronte digitali sotto il display. Sul retro è presente una doppia fotocamera con un sensore principale da 12,2 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel.

Sotto il cofano, il Pixel 6a utilizza il chip Tensor di Google con 6 GB di RAM e ha una batteria da 4306 mAh con supporto per la ricarica rapida a 30 W. Il Google Pixel 6a sarà disponibile per il pre-ordine dal 21 luglio e arriverà nei negozi il 28 luglio. Il prezzo sarà di 449 dollari negli Stati Uniti e di 399 sterline nel Regno Unito.

Scritto da Britta O'Boyle.