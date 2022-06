Un nuovo unboxing del Pixel 6a ci dà una buona occhiata al prossimo telefono di Google

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato il Pixel 6a durante il Google I/O di maggio, ma il suo arrivo è previsto solo per luglio. Nel frattempo, internet sta colmando le lacune con una serie di fughe di notizie, questa volta sotto forma di video unboxing.

Questa volta si tratta di Fazil Halim, che ci mostra un esemplare malese del telefono e, per essere un telefono economico, dobbiamo dire che ha un bell'aspetto.

Il video è in lingua malese, ma la cosa migliore da fare è guardare e assimilare ciò che vi viene mostrato, e l'inglese è sufficiente per seguirlo, soprattutto quando commenta che i 18W non sono una vera e propria ricarica rapida.

C'è un confronto con il Pixel 6 Pro per farsi un'idea delle dimensioni di questo nuovo telefono e, anche se sappiamo già tutto di questo telefono dall'annuncio ufficiale di Google, è bello vederlo in carne e ossa e farsi un'idea più precisa del suo aspetto.

Il Google Pixel 6a costerà 449 dollari / 399 sterline / 459 euro quando sarà lanciato a luglio e offrirà un display da 6,1 pollici a 60 Hz, sarà dotato di un chip Google Tensor e di una coppia di fotocamere posteriori da 12 megapixel.

È stato progettato per essere una versione più economica del Pixel e in passato si è rivelato un modello popolare in quanto consente di accedere alla fotocamera del Pixel senza doverne sostenere il costo.

Nell'attesa del lancio di questo telefono, godetevi il video e i commenti sinceri di Halim.

Scritto da Chris Hall.