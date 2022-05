Google potrebbe progettare un telefono misterioso di fascia alta

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato i suoi prossimi Pixel 7 e Pixel 7 Pro e ci sono state molte voci sul suo prossimo dispositivo pieghevole, ma ora sembra che ci sia qualcos'altro in cantiere.

9to5Google ha trovato prove di un ulteriore dispositivo Pixel dotato di un display di fascia alta.

Il team di 9to5Google ha scavato nel codice disponibile pubblicamente e proveniente dal progetto Android Open Source.

In questo codice, Google utilizza nomi in codice per i suoi dispositivi non ancora rilasciati. C10 e P10 si riferiscono a Cheetah e Panther, i nomi in codice per il Pixel 7 Pro e il Pixel 7.

Ci sono anche riferimenti a due ulteriori nomi in codice felini: Felix e Lynx. Questi dovrebbero essere il Pixel 7a e forse il Pixel pieghevole.

Se ciò non bastasse, il codice si sta preparando a supportare il display di un dispositivo completamente diverso, con il nome in codice G10.

Al momento non è stato assegnato alcun nome in codice a questa creatura pelosa e il telefono in arrivo è qualcosa di misterioso.

Finora sembra che sarà alimentato da un chip Tensor e quindi probabilmente farà parte della serie Pixel.

Sarà in grado di garantire una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, proprio come il Pixel 6 Pro, e anche la risoluzione di 1440x3210 e le dimensioni di 71x155 mm corrispondono a quelle del 6 Pro.

Ciò significa che il G10 non può riferirsi al prossimo tablet Pixel e sarà un dispositivo tascabile.

Quindi, anche se al momento non sappiamo molto, è interessante vedere. Forse Google seguirà le orme di Apple e rilascerà un modello Pro Max, ma per ora sembra che dovremo aspettare e vedere.

Scritto da Luke Baker.