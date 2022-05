Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo un recente rapporto, Google Assistant, l'assistente digitale intelligente a controllo vocale dell'azienda, sarà presto in grado di comprendere meglio le parole e i nomi usati di frequente.

Grazie al "riconoscimento vocale personalizzato", l'Assistente Google sarà in grado di memorizzare ed elaborare questi dati esclusivamente sullo smartphone dell'utente, senza inviarli al cloud, il che potrebbe migliorare la sua capacità di rispondere e comprendere ciò che gli viene detto.

La notizia arriva da 9to5Google in un rapporto che illustra alcune delle modifiche individuate nel codice dell'app Google sul Play Store.

Dopo aver decompresso l'applicazione, il sito riporta che questo "riconoscimento vocale personalizzato" memorizzerà le registrazioni sul telefono/dispositivo e che questi dati possono essere cancellati in qualsiasi momento, semplicemente disattivando la funzione.

Si tratta di un potenziamento della capacità dell'Assistente Google di riconoscere la voce dell'utente quando utilizza la frase d'allarme "Hey Google", estendendola alle parole che l'utente utilizza e ai comandi e alle richieste effettive che gli vengono rivolte.

Come riportato da 9to5Google, le registrazioni di queste richieste saranno poi analizzate sul dispositivo, il che a sua volta aiuterà la trascrizione e renderà le risposte più accurate e pertinenti in futuro.

Il rapporto afferma anche che è probabile che questa funzione sarà opt-in quando arriverà ufficialmente, e non sarà attivata per impostazione predefinita. Quindi, se non vi sentite a vostro agio se le registrazioni delle vostre richieste vengono conservate da qualche parte, non dovrebbe essere una funzione predefinita. Dovrete attivarla perché funzioni.

Se e quando questa nuova funzionalità arriverà, probabilmente non sarà svelata in modo eclatante, ma sarà probabilmente un post sul blog di Google al momento del rilascio. Terremo gli occhi aperti e vi aggiorneremo quando e se ciò avverrà.

Scritto da Cam Bunton.