Google Pixel pieghevole in ritardo, ancora una volta

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Da tempo si dice che Google stia lavorando a uno smartphone Pixel pieghevole. Il lancio del dispositivo era inizialmente previsto per la fine del 2021, prima che le indiscrezioni affermassero che il lancio sarebbe stato posticipato al quarto trimestre del 2022.

Per coloro che attendono il Pixel pieghevole, però, ci sono brutte notizie, perché l'ultimo rapporto suggerisce che è stato nuovamente ritardato.

Secondo il sito sudcoreano The Elec, Google ha rinviato il lancio del Pixel pieghevole. Il sito sostiene che "persone che hanno familiarità con la questione hanno detto che il rinvio è probabilmente dovuto al fatto che il prodotto non è completo come Google desidera".

Quando - o se - verrà lanciato, il Pixel pieghevole dovrebbe adottare un approccio simile a quello del Samsung Galaxy Z Fold 3, offrendo un design a libro con una piega verticale. Il pannello dovrebbe essere fornito da Samsung Display e si dice che avrà un display principale da 7,57 pollici con un display di copertura da 5,78 pollici.

Si vocifera che il Pixel pieghevole sia dotato del chip Tensor di Google e si pensa che abbia la stessa configurazione della fotocamera del Pixel 5. Secondo altre indiscrezioni, il display offrirà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e avrà 12 GB di RAM. Tutto questo non ha importanza se il dispositivo non arriverà quest'anno.

Potete leggere tutte le indiscrezioni che circondano il telefono Pixel pieghevole nel nostro articolo separato, ma sembra che sia meglio non entusiasmarsi troppo.

Scritto da Britta O'Boyle.