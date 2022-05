Google annuncia il più piccolo Pixel 6a

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Mentre il grande focus del Google I/O 2022 è il software e le novità per gli sviluppatori, l'azienda non poteva lasciare il keynote di apertura senza annunciare anche qualche nuovo hardware.

La grande notizia è che stiamo finalmente ottenendo un Pixel 6a, il che significa tutta la bontà del Pixel 6, ma in un pacchetto più piccolo e conveniente.

L'ultimo membro della famiglia Pixel ha la stessa riconoscibile striscia della fotocamera sul retro, e in schemi di colori simili: varianti bicolore nero, bianco e verde. Inoltre, il suo telaio è fatto di alluminio riciclato.

Una grande parte del fascino sarà il prezzo. Negli Stati Uniti, viene a soli 449 dollari e ha il chipset Google Tensor che è venuto nel Pixel 6 originale e nel Pixel 6 Pro.

C'è un sistema a doppia fotocamera sul retro, composto da una primaria da 12,2 megapixel e una ultrawide da 12 megapixel, e saranno capaci di tutte le stesse funzioni avanzate presenti nei Pixel 6 e 6 Pro.

Ciò significa che sono incluse funzioni alimentate dall'elemento di apprendimento automatico del processore Tensor, come la modalità notturna per scatti facili in condizioni di scarsa luminosità e Magic Eraser per rimuovere gli elementi indesiderati dalle foto.

Ci si avvantaggerà anche di Real Tone - per toni della pelle accurati, qualunque sia la tua etnia - e Face Unblur, per fermare i cattivi selfies. E quei selfie sono scattati con una fotocamera frontale da 8 megapixel.

Con il suo display da 6,1 pollici, sarà leggermente più piccolo degli altri due Pixel attuali, e dispone di un pannello a 60Hz con Corning Gorilla Glass 3 sopra.

In termini di specifiche, ha 6GB di RAM, 128GB di storage e una batteria da 4306mAh che Google dice durerà più di 24 ore.

Il telefono verrà caricato con l'ultima versione di Android 12, e con la promessa che si otterrà un minimo di cinque anni di patch di sicurezza.

Pixel 6a sarà disponibile per il pre-ordine dal 21 luglio, e disponibile per l'acquisto dal 28 luglio.

