(Pocket-lint) - Siamo sempre più vicini a una sorta di rivelazione ufficiale o almeno alla conferma da parte di Google che sta lavorando su un telefono pieghevole, se i leaker e gli analisti del settore sono da credere.

Si tratta di qualcosa che, secondo quanto riferito, è stato in cantiere per molto tempo, ma le ultime informazioni suggeriscono che il telefono potrebbe non avere un aspetto troppo radicale quando arriverà.

Ross Young, una fonte esperta del settore, ha affermato che il telefono avrà una dimensione simile del display quando sarà aperto al Samsung Galaxy Z Fold 4, la prossima revisione di Samsung del suo più grande telefono pieghevole.

Z Fold 4 e Google foldable avranno display pieghevoli di dimensioni simili, ma il display della cover di Google sarà un po' più piccolo a 5,8". Questo dovrebbe significare che avrà un rapporto di aspetto più ampio rispetto al Samsung 6.19" Fold 4. Ne sapremo di più alla nostra conferenza la prossima settimana - Ross Young (@DSCCRoss) 2 maggio 2022

Il fatto che avrà un display di copertura più piccolo, come indica Young, suggerisce che mentre la dimensione complessiva dei display interni potrebbe essere simile, il rapporto in cui sono disposti potrebbe essere diverso. Questa è una buona notizia per i fan della varietà sul mercato.

È anche un bene perché mentre il Galaxy Z Fold 3 è un eccellente e raffinato telefono pieghevole, alcuni troveranno che è anche molto stretto quando è in modalità ripiegata, quindi un telefono più tozzo e largo potrebbe andare bene.

Scritto da Max Freeman-Mills.