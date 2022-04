Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I telefoni di punta di Google, il Pixel 6 e Pixel 6 Pro, sono stati purtroppo soggetti a una serie di bug come di recente.

Per fortuna, Google è stata duramente al lavoro, spingendo fuori gli aggiornamenti che mantengono le cose senza problemi.

L'ultimo bug, segnalato da utenti Pixel su Reddit, vede l'app Google Messages che fa funzionare costantemente la fotocamera in background.

Come si potrebbe immaginare, avere la fotocamera sempre accesa provoca il riscaldamento del telefono in modo significativo, e drena anche la batteria abbastanza rapidamente.

Se stai sperimentando questi problemi, la buona notizia è che ci sono alcune facili soluzioni, nonostante il fastidio che sta accadendo in primo luogo.

In primo luogo, si può semplicemente chiudere l'app Messaggi, ma si dovrà farlo dopo ogni volta che si risponde a un messaggio - o ci si aspetta un telefono tostato con una batteria morta.

Una soluzione migliore è rimuovere i permessi della fotocamera dall'app Messaggi, che dovrebbe impedire che il bug si verifichi. L'ovvio avvertimento è che non sarete in grado di scattare foto all'interno di Messaggi.

Non avrete bisogno di questi workaround per molto tempo, però, in quanto The Verge riporta che il problema è stato identificato da Google e una correzione ha già iniziato il roll out.

Quindi, tenete d'occhio gli aggiornamenti dell'app, e incrociate le dita per vedere se sarà tutto a posto da qui in poi.

Scritto da Luke Baker.