Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Pixel 6a di Google è stato vociferato per qualche tempo, con la maggior parte dei rapporti che suggeriscono che sarà lanciato a maggio durante l'I/O di Google. Questo è ora supportato dalla prova di un nuovo dispositivo Pixel che passa attraverso il database della Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti, come avvistato per la prima volta da Droid Life.

Tenete a mente che l'anno scorso il Pixel 5a da 499 dollari è spuntato alla FCC prima del suo lancio un mese dopo. È succeduto al Pixel 4a. Ma i telefoni economici originali della serie A di Google erano il Pixel 3a e 3a XL. Questi hanno spedito ciascuno circa lo stesso tempo della conferenza I/O dell'azienda a maggio, dando il via ad un ciclo di rilascio di metà anno per la gamma di telefoni Pixel. Quindi non è una sorpresa che il Pixel 6a stia emergendo ora, con la conferenza virtuale I/O 2022 di Google che inizierà il 12 maggio 2022. Il Google Pixel 6a è anche apparso recentemente su Geekbench insieme al Pixel 6.

Secondo l'elenco di Geekbench, il Pixel 6a girerà su Android 12 - suggerendo che apparirà prima del Pixel 7 e 7 Pro, che dovrebbero essere i primi dispositivi con Android 13. L'elenco mostra anche che il Pixel 6a ha 6GB di RAM, cosa che le voci del passato hanno affermato. I test mostrano anche il Pixel 6a fare meglio del Pixel 6 in entrambi i test single-core e multi-core, indicando che sarà potente come il suo fratello di punta. Il prossimo telefono dovrebbe inoltre presentare un design modellato sul Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Puoi leggere tutte le voci che circondano il Pixel 6a nel nostro articolo separato.

Scritto da Maggie Tillman.