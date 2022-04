Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google potrebbe prepararsi ad abilitare finalmente il riconoscimento facciale nella sua gamma Pixel 6 per la prima volta dal lancio, almeno, se un paio di frammenti di prove sono qualcosa da seguire.

Secondo un utente su Reddit, il loro Pixel 6 Pro ha mostrato Face Unlock come opzione durante la configurazione, dove di solito l'unica opzione biometrica è la scansione delle impronte digitali.

A seguito di questo rapporto dell'utente, 9to5Google ha fatto qualche ricerca e ha scoperto che le build di Android 12 del Pixel 6 Pro hanno fatto riferimento al riconoscimento facciale già nell'ottobre 2021.

Quello che non è chiaro è perché è stato attivato di recente, o se è stato solo un errore/ bug casuale. Perché - anche se era apparso nella configurazione iniziale - la funzione non era disponibile per l'utente quando sono andati nell'app Impostazioni per impostarla in seguito.

Con le prove che suggeriscono che la funzione è stata nascosta per così tanto tempo, potrebbe significare che Google ha scelto di non rilasciarla. Oppure, la recente apparizione potrebbe significare che è quasi pronto a renderla disponibile.

La difficoltà - naturalmente - con qualsiasi riconoscimento facciale puramente basato sulla fotocamera è che non è affatto sicuro come sistemi come FaceID o lo sblocco facciale del Pixel 4 che combinano la fotocamera con una forma di rilevamento della profondità.

È intrigante, tuttavia, che il più piccolo Pixel 6 non sembra essere nei pensieri di Google per questa caratteristica, solo il modello Pro.

Scritto da Cam Bunton.