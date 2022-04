La confezione di Google Pixel 6a perde, suggerisce il lancio imminente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Si dice da tempo che Google stia lavorando su un modello di fascia media dello smartphone Pixel 6 nel Pixel 6a e ora la sua confezione sembra essere trapelata, suggerendo che un lancio è imminente.

La confezione, che è stata rivelata da Techxine , mostra solo la parte superiore della scatola, quindi nessuna delle specifiche precedentemente riportate per il dispositivo è confermata. Il nome Pixel 6a è però confermato, così come un design molto simile al Pixel 6.

Come il Pixel 6, il Pixel 6a ha un alloggiamento della fotocamera sul retro che copre la larghezza del dispositivo. C'è una doppia fotocamera e un flash all'interno dell'alloggiamento e il dispositivo è mostrato solo in nero senza il retro a due toni come hanno i dispositivi Pixel 6.

Techxine afferma che le sue fonti hanno affermato che Pixel 6a offrirà un sensore della fotocamera principale da 12,2 megapixel e un sensore della fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel, insieme a una fotocamera frontale da 8 megapixel. Rapporti precedenti hanno affermato che avrebbe offerto lo stesso Pixel 5a , che è un sensore principale da 12 megapixel e un sensore ultra ampio da 16 megapixel.

Altre voci hanno suggerito che Pixel 6a funzionerà con il chip Google Tensor e verrà fornito con una batteria da 5000 mAh. Si dice anche che abbia un display OLED Full HD+ da 6,2 pollici.

Per ora, una data di lancio ufficiale per Google Pixel 6a non è confermata, anche se è stato suggerito che apparirà su Google I/O , che si svolgerà a maggio. Puoi leggere tutte le voci che circondano il Pixel 6a nella nostra funzione di riepilogo separata.

Scritto da Britta O'Boyle.