Google Pixel 7 e 7 Pro: qual è la storia finora?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I prossimi smartphone di punta di Google non sono previsti ancora per un po', anche se ci sono già state una serie di voci che ipotizzano cosa potrebbero offrire quando arriveranno.

Stiamo raccogliendo ciò che vogliamo vedere dai successori di Pixel 6 e Pixel 6 Pro , insieme a ciò che suggeriscono eventuali voci. Si dice che i dispositivi abbiano il nome in codice Cheetah (Pixel 7) e Panther (Pixel 7 Pro). Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora.

ottobre 2022

Google probabilmente annuncerà Pixel 7 e Pixel 7 Pro nell'ottobre 2022. Ovviamente, nulla è ancora ufficiale - né lo sarà per un po' - ma ottobre è stato il mese preferito di Google per diversi anni in ascesa.

Una volta che è stato rivelato, ci aspetteremmo che sarà in vendita un paio di settimane dopo, quindi probabilmente prima della fine di ottobre.

Pixel 6 parte da £ 599 nel Regno Unito, $ 599 negli Stati Uniti e € 649 in Europa, mentre Pixel 6 Pro parte da £ 849 nel Regno Unito, $ 899 negli Stati Uniti e € 899 in Europa. Non è ancora chiaro se possiamo aspettarci che Pixel 7 e Pixel 7 Pro rientrino nello stesso campo di gioco.

Pixel 7: 155,6 x 73,1 x 8,7 mm

Pixel 7 Pro: 163 x 76,6 x 8,7 mm

Sulla base di alcuni rendering trapelati, Google Pixel 7 e 7 Pro sembrano poter seguire un design simile ai loro predecessori, ma apportano un paio di piccole modifiche. L'alloggiamento della fotocamera che si estende sul retro di entrambi i dispositivi sembra destinato a rimanere per il 2022, anche se i rendering suggeriscono che si avvolgerà nella cornice per i telefoni Pixel 7, qualcosa che fa il Samsung Galaxy S22 .

Si dice che Google Pixel 7 misurerà 155,6 x 73,1 x 8,7 mm, con una sporgenza della fotocamera di 11,44 mm, mentre Pixel 7 Pro misurerà 163 x 76,6 x 8,7 mm, con una sporgenza della fotocamera di 11,2 mm.

I rendering suggeriscono anche che Pixel 7 continuerà a sfoggiare un display piatto, mentre Pixel 7 Pro dovrebbe mantenere i bordi leggermente curvi offerti su Pixel 6 Pro. Entrambi i dispositivi hanno una fotocamera perforata centralizzata nella parte superiore dei loro display nei rendering, ed entrambi dovrebbero avere sensori di impronte digitali sotto il display .

Pixel 6 e 6 Pro sono entrambi resistenti all'acqua e alla polvere IP68, quindi si prevede che anche Pixel 7 e 7 Pro lo siano.

Pixel 7: 6,2-6,4 pollici, Full HD+, 120 Hz?

Pixel 7 Pro: 6,7/6,8 pollici, Quad HD+, 1-120 Hz?

Secondo le voci, il Pixel 7 avrebbe una dimensione dello schermo compresa tra 6,2 pollici e 6,4 pollici, mentre il Pixel 7 Pro avrebbe uno schermo da 6,7 pollici o 6,8 pollici. Questo è praticamente in linea con Pixel 6 e Pixel 6 Pro, quindi potrebbero esserci cambiamenti minimi in questo reparto.

Il Pixel 6 aveva una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz , mentre Pixel 6 Pro aveva una frequenza di aggiornamento variabile tra 10Hz e 120Hz.

Non sarebbe troppo sorprendente vedere Pixel 7 saltare fino a 120Hz e Pixel 7 Pro offrire una frequenza di aggiornamento inferiore di 1Hz, come i concorrenti, anche se per ora non ci sono dettagli nelle perdite su questo fronte. Tuttavia è previsto il supporto HDR .

Pixel 7: Google Tensor 2.0, fino a 512 GB, 8 GB di RAM, 5000 mAh?

Pixel 7 Pro: Google Tensor 2.0, 12 GB di RAM

Google Pixel 6 e 6 Pro funzionano entrambi con il chip Google Tensor , allontanandosi dai processori Qualcomm. Si dice che Google stia lavorando su una seconda generazione del chip Tensor, nome in codice Tensor 2.0 e si dice che Pixel 7 e 7 Pro potrebbero funzionare su di esso, il che ha senso.

Si afferma che il chip Tensor 2.0 potrebbe contenere un Samsung Exynos Modem 5300 all'interno, anche se attualmente Samsung non ha un modem rilasciato chiamato questo.

I rapporti hanno suggerito che Pixel 7 potrebbe essere disponibile con opzioni di archiviazione da 128 GB, 256 GB e 512 GB. Nessuno di questi dovrebbe avere una microSD. L'opzione di archiviazione da 512 GB sarebbe nuova per Pixel 7 poiché Pixel 6 arriva solo a 256 GB, anche se per ora queste sono solo voci.

In termini di RAM, ci aspetteremmo di vedere almeno 8 GB su Pixel 7 e 12 GB su Pixel 7 Pro, come i loro predecessori.

Le voci suggeriscono che il Pixel 7 standard potrebbe offrire una batteria da 5000 mAh, che è ciò che offre attualmente Pixel 6 Pro. Non è un suggerimento irragionevole con uno sforzo di immaginazione, ma non è nemmeno confermato.

Pixel 7: doppio posteriore (50 MP + 50 MP), anteriore 8 MP

Pixel 7 Pro: triplo posteriore (principale ultra grandangolare, teleobiettivo)

È stato suggerito che Google Pixel 7 potrebbe offrire una fotocamera principale da 50 megapixel e una fotocamera ultra larga da 50 megapixel, abbinata a una fotocamera frontale da 8 megapixel. Se fosse vero, vedrebbe i miglioramenti apparentemente concentrati sull'obiettivo ultra grandangolare rispetto al Pixel 6.

Nel frattempo, si dice semplicemente che Google Pixel 7 Pro abbia obiettivi principali, ultra larghi e teleobiettivi, ma non sono ancora apparse informazioni specifiche nelle fughe di notizie. Non sarebbe troppo sorprendente vedere un carico simile al Pixel 6 Pro con forse alcune funzionalità extra piuttosto che un enorme cambiamento nell'hardware.

Probabilmente vale la pena ricordare che Google ha brevettato una fotocamera sotto il display nell'agosto 2021, anche se questo non garantisce che Pixel 7 o Pixel 7 Pro offriranno la tecnologia, almeno è una possibilità per il modello Pro.

Ecco cosa hanno suggerito le voci finora per Google Pixel 7 e 7 Pro.

OnLeaks e SmartPrix hanno rivelato alcuni rendering di Google Pixel 7 e 7 Pro, insieme ad alcune specifiche previste.

Secondo 9to5Google , che ha scavato nell'anteprima per sviluppatori di Android 13 e ha parlato con fonti "fidate", Google ha un chip Tensor di seconda generazione in lavorazione chiamato Tensor 2.0.

LetsGoDigital ha individuato un brevetto per la tecnologia della fotocamera sotto il display, depositato da Google.

Scritto da Britta O'Boyle.