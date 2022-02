Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un leaker affidabile ha rivelato come potrebbe apparire Google Pixel 7 Pro tramite una serie di rendering 3D trapelati.

OnLeaks , come riportato per la prima volta da SmartPrix , ha condiviso le immagini. Mostrano che il dispositivo in arrivo ha tre fotocamere sul retro. Probabilmente sono una fotocamera grandangolare, una fotocamera con teleobiettivo periscopio e una fotocamera ultra grandangolare. Sulla parte anteriore del telefono ancora da annunciare, c'è una fotocamera selfie perforata sopra quello che si pensa sia un display OLED.

Come notato da SmartPrix, il telefono è simile al Pixel 6 Pro, pur mantenendo gli stessi bordi curvi. Ma il Pixel 7 Pro è più corto nel senso della lunghezza, più largo e più spesso a 163 x 76,6 x 8,7 mm.

Per riferimento, Pixel 6 Pro ha dimensioni di 163,9 x 75,9 x 8,9 mm. Nella nostra recensione di quel dispositivo quando è stato rilasciato l'anno scorso , abbiamo affermato che ha un sistema di fotocamere eccezionale e che è un passo avanti sicuro per Google, che offre un telefono più ambizioso e competitivo ma comunque a un prezzo interessante.

Il successore di Pixel 6 Pro è probabilmente il Pixel 7 Pro, ma non dovrebbe essere presentato fino all'autunno, quando Google rilascia in genere nuovi telefoni.

Se Google rilascia un Pixel 6a quest'anno, probabilmente debutterà un po' prima.

Scritto da Maggie Tillman.