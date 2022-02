Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google ha rilasciato un aggiornamento software per Pixel 6 e Pixel 6 Pro a febbraio che, secondo numerosi rapporti e feedback degli utenti su Twitter e Reddit , includeva un brutto bug che ha causato lo spegnimento del Wi-Fi. Alcune persone hanno persino segnalato di aver riscontrato un problema con Wi-Fi e Bluetooth: quando uno è abilitato, l'altro si spegne. Bene, Google ha promesso che una soluzione arriverà presto.

In risposta a un utente su Reddit , Google ha riconosciuto un problema con l'aggiornamento di febbraio che causava problemi di connettività Wi-Fi e ha affermato di aver sviluppato una soluzione destinata ad arrivare con un aggiornamento software di marzo.

"Dopo alcune indagini, abbiamo identificato la causa principale e stabilito che ha un impatto su un numero molto ridotto di dispositivi", ha affermato l'account Google ufficiale tramite Reddit il 22 febbraio 2022. "Ovviamente, ci rendiamo conto che si tratta di una brutta esperienza e abbiamo immediatamente sviluppato un correzione software che sarà disponibile nel prossimo aggiornamento di Google Pixel, disponibile a marzo.

Google rilascia ogni mese un aggiornamento software gratuito per i suoi telefoni Pixel e supporta i dispositivi per almeno cinque anni. Gli aggiornamenti dei Pixel includono gli aggiornamenti della sicurezza dei Pixel e possono anche includere cali di funzionalità e altri aggiornamenti software. Ricevono anche aggiornamenti completi della piattaforma ( l'ultimo è Android 12 ). Per aggiornare il software su Pixel 6 e Pixel 6 Pro a marzo, procedi nel seguente modo:

La maggior parte degli aggiornamenti di sistema e delle patch di sicurezza avviene automaticamente. Per verificare se è disponibile un aggiornamento:

Apri l'app Impostazioni del tuo dispositivo.

Tocca Sicurezza > Verifica aggiornamenti: Per verificare se è disponibile un aggiornamento di sicurezza, tocca Controllo sicurezza di Google.

Segui tutti i passaggi sullo schermo.

Il tuo sistema riporterà come aggiornato o con un aggiornamento in sospeso.

Una volta scaricato un aggiornamento, potresti ricevere una notifica per riavviare il telefono.

Finché il tuo Pixel è acceso e connesso al Wi-Fi, scaricherà e installerà automaticamente l'aggiornamento e quindi ti chiederà di riavviare per applicarlo.

Non ha funzionato per te? Alcuni dispositivi Pixel potrebbero nascondere il menu di aggiornamento del software in: Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamento sistema > Verifica aggiornamenti. Consulta la pagina di supporto di Google per ulteriore assistenza.

Scritto da Maggie Tillman.