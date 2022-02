Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I dettagli sulla serie di telefoni di punta di nuova generazione di Google, che si pensa sia composta da Pixel 7 e 7 Pro, sono trapelati online.

Secondo 9to5Google , che ha scavato nella recente anteprima per sviluppatori di Android 13 e ha parlato con fonti "fidate", ha affermato che Google ha un chip Tensor di seconda generazione in lavorazione. Spesso indicato dai media come Tensor 2.0, ha un nome in codice interno di "cloudripper" e dovrebbe atterrare con il numero di modello GS201. Secondo quanto riferito, ha anche un modem Samsung non rilasciato a bordo.

Il Tensor 2.0 potrebbe avere un Exynos Modem 5300 inserito all'interno, afferma il rapporto. Ma Samsung non ha lanciato un modem con quel nome al momento, ecco perché è considerato inedito.

Tieni presente che il primo chipset Tensor aveva il Samsung Exynos Modem 5123.

Infine, 9to5Google ha discusso dei nomi in codice di Pixel 7. Per molto tempo, i telefoni Pixel si riferivano tutti a tipi di pesci, ma Google è passato a nomi in codice aviari con Pixel 6 , che aveva un nome in codice "rigogolo" mentre Pixel 6 Pro aveva "corvo". I nomi in codice di Google Pixel 7 potrebbero abbandonare l'aviaria e seguire la strada del grande gatto. I modelli standard e pro, rispettivamente, potrebbero essere denominati in codice "cheetah" e "pantera".

Ad ogni modo, con le voci sul processore e sul nome in codice che ora girano intorno, puoi sicuramente aspettarti che ulteriori informazioni sulla serie Google Pixel 7 inizieranno a spuntare presto e con un clip più veloce.

Scritto da Maggie Tillman.