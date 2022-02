Il Pixel pieghevole di Google è tornato sulla buona strada per il lancio nel 2022?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Si dice da tempo che Google stia lavorando su un Pixel pieghevole , in competizione con Samsung e il suo Galaxy Z Fold 3 . Alla fine del 2021 è stato affermato che il dispositivo era stato messo in attesa, ma l'ultimo rapporto afferma che ora è di nuovo in pista.

La voce più recente arriva dall'analista del display Ross Young (@DSCCRoss ) che ha twittato dicendo che la produzione di pannelli per il pieghevole Pixel inizierà nel terzo trimestre del 2022 e il dispositivo sarà in vendita nel quarto trimestre del 2022.

È tornato! Sembra che il Pixel pieghevole di Google avvierà la produzione di pannelli nel terzo trimestre del '22 e verrà lanciato nel quarto trimestre del 22'. — Ross Young (@DSCCRoss) 14 febbraio 2022

Nelle risposte al Tweet, Young ha affermato che il dispositivo sarebbe probabilmente in vendita a ottobre e ha affermato che è probabile che le dimensioni del display siano inferiori a quelle del Galaxy Z Fold 3 o di quelle previste per Z Fold 4.

Vale la pena ricordare che Young aveva precedentemente affermato che il Pixel pieghevole sarebbe stato lanciato nell'ottobre 2021 insieme a Pixel 6 e Pixel 6 Pro , ma poi ha detto che era stato cancellato a novembre 2021 a causa della forte concorrenza di mercato.

In precedenza si diceva che il Pixel pieghevole fosse chiamato Pixel Notebook e dovrebbe funzionare sul chip Tensor di Google , che alimenta Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Se le informazioni di Young sono corrette, ci aspetteremmo di vedere apparire molte voci nei prossimi mesi, ma per ora puoi leggere la storia finora nella nostra funzione Pixel Fold separata .

Scritto da Britta O'Boyle.