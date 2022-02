Android 13: data di rilascio, funzionalità, anteprima per sviluppatori e altro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Anche se sembra che Google abbia appena lanciato Android 12 , la società sta già rilasciando la prima anteprima per sviluppatori di Android 13.

Android 13 è un importante aggiornamento del sistema operativo mobile. Ma non è ancora disponibile per i consumatori l'installazione sui loro telefoni e tablet Android. Un'anteprima per sviluppatori è semplicemente una prima versione di Android 13 specifica per gli sviluppatori da testare. La prima anteprima per sviluppatori è ora disponibile. Una beta pubblica arriverà in un secondo momento per essere testata da chiunque, seguita da una versione finale e stabile per tutti i dispositivi Android più recenti.

Google prevede di rilasciare più anteprime per sviluppatori di Android 13 per tutto febbraio 2022 e marzo 2022. Passerà alle versioni beta intorno ad aprile 2022. La società prevede che Android 13 sarà stabile intorno a giugno 2022 o luglio 2022. Se Google si attiene a quella sequenza temporale, una versione ufficiale di Android 13 arriverà nel corso dell'anno, probabilmente intorno all'autunno 2022.

L'anteprima per sviluppatori di Android 13, al momento del lancio, è limitata all'esecuzione sui telefoni Pixel di Google. Ciò include Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL e Pixel 4. Se disponi di un telefono Pixel compatibile, puoi installare l'anteprima dello sviluppatore. Devi eseguire il flash dell'immagine del sistema Android 13. Le istruzioni per l'installazione dell'anteprima sono disponibili qui.

Ma Pocket-lint suggerisce di attendere fino al rilascio delle prime versioni beta pubbliche o almeno di utilizzare un dispositivo secondario per l'anteprima dello sviluppatore.

Dave Burke, vicepresidente dell'ingegneria per Android presso Google, ha dettagliato un lungo elenco di modifiche incluse in Android 13 Developer Preview 1 sul blog degli sviluppatori Android. Le nuove funzionalità includono più opzioni di temi e funzionalità per la privacy, nuove preferenze per la lingua e numerosi aggiornamenti sotto il cofano.

Android 13 sta portando le icone delle app dinamiche a tutte le app, non solo a quelle di Google. La funzione delle icone a tema consente alle icone delle app di avere una tonalità di colore che corrisponda allo sfondo, ma gli sviluppatori di app devono offrire un'icona di app compatibile. Questa funzione arriverà prima sui dispositivi Pixel, ma Google ha affermato che sta collaborando con altri produttori per rilasciarla in modo più ampio.

Android 13 ha nuovi modi in cui gestirà le autorizzazioni e la sicurezza. Un nuovo selettore foto ti consentirà di condividere foto e video con una singola app senza concedere all'app il permesso di vedere tutte le foto sul tuo dispositivo. Google prevede di portare questa funzione su tutti i telefoni con Android 11 e versioni successive.

Ci sono molte modifiche in Android 13, finora, che non sono facilmente rilevabili. Ad esempio, una nuova autorizzazione Wi-Fi consentirà alle app di trovare e connettersi ai punti Wi-Fi senza richiedere autorizzazioni di posizione. Google ha anche affermato che sta continuando a sviluppare Project Mainline, il suo sforzo per fornire più aggiornamenti tramite Google Play piuttosto che a livello di sistema operativo.

Le preferenze della lingua di Android 13 includeranno ora l'opzione per funzionare in base alle app. Questo è utile per gli utenti multilingue.

Scritto da Maggie Tillman.