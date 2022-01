Google Pixel 6A dovrebbe essere lanciato a maggio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - È stato affermato che Google sta preparando il lancio della sua prossima generazione di Pixel economici della serie "A", sotto forma di Pixel 6A .

Un informatore affidabile ha twittato che Google prevede di lanciare Pixel 6A a maggio, il che, se accurato, significherebbe nel periodo in cui di solito tiene la sua conferenza I/O annuale .

Nel 2021, Google I/O è iniziato il 18 maggio e, se Google si attiene a quel tipo di programma per il 2022, sarebbe l'evento più ovvio in cui rivelare un nuovo smartphone.

Negli ultimi due anni, Google ha rilasciato versioni sia di punta che di fascia media della sua gamma Pixel . Tuttavia, quella gamma "A" economica è spesso arrivata più tardi del previsto a causa di vari problemi della catena di approvvigionamento.

Non si sa molto altro sul Pixel 6a, tranne che si dice sia dotato del chipset Tensor di Google. Questa è stata la nuova piattaforma personalizzata lanciata per la prima volta da Google nel Pixel 6 nel 2021.

È stato il primo allontanamento di Google dalla linea Snapdragon di Qualcomm e con l'investimento (in termini di tempo e risorse) non è probabile che Google torni a utilizzare Snapdragon così presto.

Negli anni precedenti, la serie "A" si è differenziata riducendo il numero di fotocamere e abbassando la qualità costruttiva, sostituendo metallo e vetro per un semplice design in plastica. Ci aspetteremmo lo stesso per la variazione del 2022.

