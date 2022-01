Google Pixel Fold potrebbe essere simile a Oppo Find N

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il possibile Pixel Fold di Google è uno degli smartphone che genera più voci al momento, con speculazioni quasi costanti in giro su quando e come Google entrerà nel mercato dei pieghevoli.

Ora, un po' di ficcanaso da parte del team di 9to5Google ha trovato prove nell'ultima versione beta di Android che il telefono potrebbe avere un design e una forma dello schermo che ricordano l'eccellente (anche se alquanto raro) Oppo Find N , rilasciato di recente.

Quel telefono ha una forma tozza rispetto all'altro grande pieghevole là fuori, il Samsung Galaxy Z Fold 3 , che è notevolmente sottile e alto quando è chiuso. Molte persone hanno notato che il design più piccolo e più corto di Oppo rende lo schermo singolo un po' più tradizionalmente utile.

Ora, 9to5Google ha trovato alcune nuove animazioni in Android sull'inserimento di una scheda SIM in un telefono pieghevole che potrebbe essere un segnaposto generico o il prossimo grande telefono di Google a seconda del tuo atteggiamento.

Le animazioni mostrano chiaramente un telefono più vicino alla versione Oppo di un design pieghevole rispetto a quello di Samsung, cosa che siamo lieti di vedere. Non c'è molto altro da fare su questi, a parte il fatto che il telefono sembra avere i pulsanti del volume e un vassoio per la scheda SIM, ma se il rapporto dello schermo non è una coincidenza potrebbe essere significativo per le aspettative delle persone sul design del telefono.

Scritto da Max Freeman-Mills.