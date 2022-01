Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Le voci su un telefono Pixel pieghevole di Google erano inondate nel 2021, ma non si è verificato. Invece, le voci su un dispositivo pieghevole - nome in codice Pipit - sono arrivate nel 2022.

Un rapporto che si dice provenga da Geekbench per il dispositivo Pipit sembra rivelare alcuni dettagli interessanti sul potenziale telefono futuro.

La cosa importante qui è che punta verso questo dispositivo utilizzando Google Tensor, come si trova nei modelli Pixel 6. Avrebbe perfettamente senso, dato che Google si è impegnata nello sviluppo del proprio hardware, quindi è probabile che lo utilizzi.

Si dice che ci siano 12 GB di RAM, che sembrano tanti, ma è lo stesso del Pixel 6 Pro , il che forse suggerisce dove Google vuole che questo telefono sia in termini di prestazioni.

Naturalmente, un elenco di Geekbench non fa una conferma. Abbiamo visto un numero qualsiasi di dispositivi apparire su questo tipo di servizi di benchmarking che sono dispositivi di sviluppo o prototipi e molti che non vedono mai la luce del giorno.

È anche perfettamente fattibile che sia anche un falso.

Qualunque sia la realtà, la decisione per Google sarà se lanciare sul mercato un telefono pieghevole. Dato che lo sviluppo di Android sui telefoni pieghevoli avrà bisogno di una casa, non saremmo sorpresi se questo fosse un dispositivo di ingegneria piuttosto che qualcosa per i consumatori.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 7 gennaio 2022

Il tempo lo dirà, tuttavia, e con sempre più produttori alla ricerca di nuovi fattori di forma come i telefoni pieghevoli, Google potrebbe voler restare con il gruppo.

Dati i tipici cicli di lancio di Google, non ci aspetteremmo di sentire nulla di concreto fino alla fine di febbraio, quando è previsto il Mobile World Congress 2022. Google è spesso presente allo spettacolo e ha già fatto annunci in precedenza.

Quella conferenza potrebbe subire cancellazioni proprio come abbiamo visto al CES 2022 e un evento più probabile per mostrare qualcosa di nuovo sarebbe Google I/O , probabilmente nel maggio 2022.