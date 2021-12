Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google ha recentemente introdotto Pixel 6 e Pixel 6 Pro con scanner di impronte digitali in-display per lautenticazione biometrica, ma, stranamente, non includeva una funzione di sblocco facciale. Tuttavia, ci sono prove che il modello Pro potrebbe ancora ottenerlo tramite un imminente aggiornamento del software.

Come notato per la prima volta da 9to5Google , il codice sorgente di Android 12L include riferimenti a una funzione di riconoscimento facciale sullo smartphone con tecnologia Tensor . Le stringhe di codice fanno riferimento in modo specifico alla capacità di Pixel 6 Pro di passare dallo sblocco facciale al riconoscimento delle impronte digitali per sbloccare.

Attualmente, solo Pixel 4 e Pixel 4 XL supportano Face Unlock come forma di autenticazione biometrica. Ma non sono dotati di scanner di impronte digitali.

Il codice sorgente di Android 12L suggerisce che lautenticazione del volto sia considerata una funzionalità sperimentale solo per Pixel 6 Pro, non per Pixel 6.

Questo è fonte di confusione, soprattutto considerando che Pixel 6 Pro non ha hardware speciale noto rispetto a Pixel 6 per un riconoscimento facciale avanzato. In effetti, lunica differenza tra i sensori frontali dei due smartphone è una fotocamera selfie migliorata con un campo visivo più ampio.

Non è chiaro se Google introdurrà effettivamente Face Unlock con Android 12L quando verrà lanciato o piuttosto con un aggiornamento del software Pixel Feature Drop.