Data di rilascio di Google Pixel 6a, voci, funzionalità e notizie

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I Pixel 6 e 6 Pro di Google sono stati rivelati durante un evento nell'ottobre 2021 e sono stati una grande partenza dai precedenti dispositivi Pixel in termini di design, ma anche di hardware, con entrambi in esecuzione su un chip interno per la prima volta e non un processore Qualcomm.

Tuttavia, ci sono già una serie di voci che circondano il modello di fascia media dei dispositivi Pixel 6 , che dovrebbe essere chiamato Google Pixel 6a. Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora.

maggio 2022?

Circa $ 500/£ 500

Al momento non ci sono voci che suggeriscono quando il Pixel 6a potrebbe essere rilasciato, anche se il Pixel 5a 5G è stato annunciato solo nell'agosto 2021, quindi potrebbe essere che abbiamo ancora un po' di tempo da aspettare. Detto questo, il Pixel 5a non è ampiamente disponibile - solo negli Stati Uniti e in Giappone - quindi forse Pixel 6a verrà lanciato prima per soddisfare le esigenze di coloro che dopo un Pixel di fascia media nelle altre regioni del mondo.

Prima del Pixel 5a, il Pixel 4a è stato annunciato nell'agosto 2020 e il Pixel 3a è stato rivelato nel maggio 2019, il che significa che non esiste uno schema definito in quanto tale. Non sarebbe troppo sorprendente vedere il Pixel 6a rivelato nella prima metà del 2022 dato che ci sono già voci a riguardo, ma nulla è ancora confermato.

In termini di prezzo, Pixel 5a costa $ 449 negli Stati Uniti. Non è disponibile nel Regno Unito. Il Pixel 4a costava £ 349 nel Regno Unito quando è stato lanciato e $ 349 negli Stati Uniti. Il Pixel 3a costa £ 399 e $ 399 negli Stati Uniti. È probabile che Pixel 6a arriverà quindi a meno di $ 500 / £ 500, ma probabilmente ci vorrà un po' di tempo prima che lo sappiamo.

Simile a Pixel 6

152,2 x 71,8. x 8,7 mm

Il Google Pixel 6a è apparso in rendering 5K che mostrano un design molto vicino a quello del Pixel 6. Con la stessa straordinaria striscia di fotocamera sul retro del dispositivo, il Pixel 6a offre anche un display piatto con una fotocamera perforata centralizzato nella parte superiore, sempre come il Pixel 6.

Si dice che Pixel 6a misurerà 152,2 x 71,8. x 8,7 mm, che è leggermente più piccolo del Pixel 6 che misura 158,6 x 74,8 x 8,9 mm, e si dice che non offrirà un jack per cuffie da 3,5 mm, come i precedenti dispositivi Pixel "a".

I rendering mostrano un'opzione di tavolozza di colori nero e grigio, nonché una combinazione di colori bianco e crema, anche se non sono stati ancora dettagliati dettagli sui colori o sui nomi dei colori per Pixel 6a. I Pixel 6 e 6 Pro sono entrambi IP68 resistenti all'acqua e alla polvere , mentre il Pixel 5a 5G è IP67, quindi ci aspetteremmo quest'ultimo anche per il Pixel 6a.

6,2 pollici, Full HD+

OLED

Sensore di impronte digitali sotto il display

Si dice che Google Pixel 6a sarà dotato di un display OLED piatto da 6,2 pollici con un sensore di impronte digitali sotto il display .

Non ci sono ancora notizie sulla risoluzione o sulla frequenza di aggiornamento, anche se ci aspetteremmo Full HD+ con frequenza di aggiornamento di 90Hz . È possibile che offra una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, ma con molti telefoni di fascia media che ora offrono 90 Hz, pensiamo che quest'ultima sia più probabile.

Fotocamera Pixel 5

12,2 MP principale, 16 MP ultra grandangolare

Secondo le indiscrezioni, Google Pixel 6a presenterà la stessa configurazione della fotocamera di Google Pixel 5 e, di conseguenza, Google Pixel 5a 5G. Sebbene la fotocamera del Pixel 5 sia ancora eccezionale, è una versione leggermente diversa di ciò che Google ha fatto in passato con la sua serie "a". In precedenza, la serie "a" mirava a offrire l'esperienza della fotocamera Pixel di punta in un dispositivo di fascia media.

Se Pixel 6a offre la fotocamera del Pixel 5, otterrai comunque un'ottima esperienza con la fotocamera, ma sarà un passo indietro rispetto a Pixel 6 e 6 Pro. Sarebbe anche una mossa interessante in quanto il motivo per il grande alloggiamento della fotocamera sul retro del Pixel 6 era perché il nuovo modulo della fotocamera non si adattava all'alloggiamento quadrato trovato sul Pixel 5, quindi sarebbe strano avere il stesso alloggiamento del Pixel 6 ma una diversa configurazione della fotocamera.

Se le voci sono accurate, tuttavia, vedremo una fotocamera principale da 12,2 megapixel, abbinata a una fotocamera ultra grandangolare da 16 megapixel sul Pixel 6a, nonché una fotocamera frontale da 8 megapixel.

Chip di Google Tensor

Google Pixel 6 e 6 Pro funzionano entrambi con il chip Tensor di Google ed è stato riferito che Pixel 6a farà lo stesso. Al momento non ci sono notizie su RAM o spazio di archiviazione, anche se sappiamo che sarà un telefono 5G.

Il Pixel 5a 5G offre 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione come base, quindi è probabile che Pixel 6a faccia lo stesso.

Non ci sono ancora notizie sulla capacità della batteria, ma ci aspetteremmo circa 4500 mAh, forse più grandi.

È stato affermato che Google Pixel 6a funzionerà sul chip Google Tensor e verrà fornito con la stessa fotocamera del Pixel 5.

OnLeaks e 91 Mobiles hanno pubblicato una serie di rendering 5K che mostrano quello che si dice sia il Pixel 6a.