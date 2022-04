Google Pixel 6a voci, caratteristiche e notizie

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I Pixel 6 e 6 Pro di Google sono stati rivelati durante un evento nel mese di ottobre 2021 e sono stati una grande partenza dai precedenti dispositivi Pixel in termini di design, ma anche di hardware, con entrambi in esecuzione su un chip interno per la prima volta e non un processore Qualcomm.

Ci sono già un certo numero di voci che circondano il modello di fascia media dei dispositivi Pixel 6, che dovrebbe essere chiamato Google Pixel 6a. Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora.

Maggio o luglio 2022?

Circa $500/£500

Le voci suggeriscono che il Pixel 6a sarà rilasciato nel maggio 2022 durante il Google I/O e con una fuga di notizie sulla confezione e la certificazione FCC, questa è certamente una possibilità. La conferenza degli sviluppatori si svolge l'11 e il 12 maggio per il 2022, quindi non c'è ancora molto da aspettare se questa data di rilascio è accurata. Altri sospettano che il telefono sia stato spostato indietro a causa della carenza di chip in corso, tuttavia, e potrebbe essere lanciato a fine luglio.

Il Pixel 5a 5G è stato annunciato ad agosto 2021, ma non è stato reso ampiamente disponibile - solo negli Stati Uniti e in Giappone - quindi forse il Pixel 6a sarà lanciato prima di un intero anno di ciclo per soddisfare le esigenze di coloro che cercano un Pixel di fascia media nelle altre regioni del mondo.

Prima del Pixel 5a, il Pixel 4a è stato annunciato nell'agosto 2020 e il Pixel 3a è stato rivelato nel maggio 2019, il che significa che non c'è un modello definito come tale.

In termini di prezzo, il Pixel 5a costa 449 dollari negli Stati Uniti. Non è disponibile nel Regno Unito. Il Pixel 4a costava 349 sterline nel Regno Unito quando è stato lanciato, e 349 dollari negli Stati Uniti. Il Pixel 3a costa 399 sterline e 399 dollari negli Stati Uniti. È probabile che il Pixel 6a arriverà quindi sotto i 500 dollari/£500, ma probabilmente ci vorrà un po' prima di saperlo.

Simile al Pixel 6

152,2 x 71,8. x 8,7mm

Il Google Pixel 6a è apparso in 5K renders che mostrano un design molto vicino a quello del Pixel 6 e una fuga di notizie che mostra la parte superiore della parte posteriore del dispositivo supporta i renders. Caratterizzato dalla stessa striscia della fotocamera sul retro del dispositivo, il Pixel 6a è anche mostrato come un display piatto con una fotocamera punch hole centralizzata nella parte superiore, di nuovo come il Pixel 6.

Si dice che il Pixel 6a misurerà 152.2 x 71.8. x 8.7mm, che è un po' più piccolo del Pixel 6 che misura 158.6 x 74.8 x 8.9mm, e si dice che non offrirà un jack per cuffie da 3.5mm, come i precedenti dispositivi Pixel "a" hanno caratterizzato.

I render mostrano un'opzione di colore nero e grigio, così come una combinazione di colori bianco e crema, anche se voci più recenti sostengono che il Pixel 6a sarà disponibile in opzioni di colore nero, bianco e verde e la perdita di imballaggio mostra il nero. Il Pixel 6 e 6 Pro sono entrambi resistenti all'acqua e alla polvere IP68, mentre il Pixel 5a 5G è IP67, quindi ci aspetteremmo la stessa cosa anche per il Pixel 6a.

6,2 pollici, Full HD+

OLED

Sensore di impronte digitali sotto il display

Si sostiene che il Google Pixel 6a sarà dotato di un display OLED piatto da 6,2 pollici con un sensore di impronte digitali sotto il display.

Non c'è ancora una parola sulla risoluzione, o sulla frequenza di aggiornamento, anche se ci aspetteremmo un Full HD+ con 90Hz di frequenza di aggiornamento. È possibile che possa offrire una frequenza di aggiornamento di 60Hz, ma con molti telefoni di fascia media che ora offrono 90Hz, pensiamo che quest'ultima sia più probabile.

Fotocamera Pixel 5

12.2MP principale, 16MP ultra wide-angle

Secondo le fughe di notizie, il Google Pixel 6a avrà la stessa configurazione della fotocamera del Google Pixel 5, e di conseguenza, il Google Pixel 5a 5G. Mentre la fotocamera del Pixel 5 è ancora grande, è una presa leggermente diversa da ciò che Google ha fatto in passato con la sua serie "a". In precedenza, la serie "a" consisteva nell'offrire l'esperienza della fotocamera dell'ammiraglia Pixel in un dispositivo di fascia media.

Se il Pixel 6a offre la fotocamera del Pixel 5, si otterrà ancora una grande esperienza di fotocamera, ma sarà un passo indietro rispetto al Pixel 6 e 6 Pro. Sarebbe anche una mossa interessante in quanto la ragione per il grande alloggiamento della fotocamera sul retro del Pixel 6 era perché il nuovo modulo della fotocamera non si adattava all'alloggiamento quadrato trovato sul Pixel 5, quindi sarebbe strano avere lo stesso alloggiamento del Pixel 6 ma un diverso setup della fotocamera.

Se le voci sono accurate, vedremo una fotocamera principale da 12,2 megapixel, accoppiata con una fotocamera ultra grandangolare da 16 megapixel sul Pixel 6a, così come una fotocamera frontale da 8 megapixel. Ci sono state anche un paio di menzioni di una fotocamera principale da 12,2 megapixel e un sensore ultra wide da 12 megapixel, quindi la sezione della fotocamera è un po' discutibile al momento.

Chip Tensor di Google

I Google Pixel 6 e 6 Pro funzionano entrambi con il chip Tensor costruito in casa da Google ed è stato riferito che il Pixel 6a farà lo stesso. Un elenco di Geekbench ha rivelato che dovremmo aspettarci 6GB di RAM sul prossimo portatile e un altro elenco ha visto il Pixel 6a confrontato con il Pixel 6, con il dispositivo di fascia media che supera marginalmente l'ammiraglia. Si è anche parlato di 8GB di RAM.

Si dice che lo storage sia di 128GB, che è quello che il Google Pixel 5a offre come base. Si dice anche che almeno un modello del Pixel 6a potrebbe supportare mmWave 5G.

La capacità della batteria è dichiarata essere 4800mAh, con supporto per la ricarica veloce 30W.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sul Google Pixel 6a.

Illeaker Yogesh Brar ha twittato una lista di specifiche per il Pixel 6a, compresi i dettagli della batteria e della fotocamera.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

IlPixel 6a di Google è passato attraverso il database della US Federal Communications Commission (FCC), suggerendo che il suo lancio è imminente. Uno dei modelli che ha colpito la FCC si dice sia in arrivo con mmWave 5G.

Geekbench ha elencato il Pixel 6a accanto al Pixel 6 e ha visto il Pixel 6a superare il Pixel 6 di una frazione, sostenendo l'idea che avrà lo stesso hardware.

Techxine ha pubblicato un'immagine della confezione del Google Pixel 6a, confermando il nome del dispositivo e il suo design.

Jon Prosser ha twittato dicendo che il Google Pixel 6a sarebbe stato rivelato al Google I/O, insieme ad un tease del Pixel Watch.

Lo YouTuber Jon Prosser, di Front Page Tech, sospetta che la data di lancio sia stata spostata indietro a causa della carenza di chip in corso. Ora si aspetta che il telefono venga annunciato a fine luglio.

Irisultati del benchmark del Google Pixel 6a sono apparsi su un elenco di Geekbench, mostrando il telefono che picchia ben al di sopra del suo peso in termini di prestazioni e rivelando informazioni sulle specifiche.

IlGoogle Pixel 6a è apparso nell'inventario di un vettore statunitense e una fonte interna ha affermato che il dispositivo sarà lanciato a maggio, sarà disponibile in tre opzioni di colore e offrirà 128GB di storage.

Un informatore affidabile ha twittato che Google prevede di lanciare il Pixel 6A a maggio, il che - se accurato - significherebbe intorno al momento in cui di solito ha la sua conferenza annuale I/O.

Èstato affermato che il Google Pixel 6a funzionerà sul chip Google Tensor e avrà la stessa fotocamera del Pixel 5.

OnLeaks e 91 Mobiles hanno pubblicato una serie di rendering in 5K che mostrano quello che si sostiene essere il Pixel 6a.

Scritto da Britta O'Boyle.