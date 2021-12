Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli ultimi telefoni di Google sono dotati di un nuovo software e questanno ci sono alcune modifiche. Android 12 offre molte nuove funzionalità sotto il cofano e questo significa un sacco di nuove fantastiche cose da scoprire.

Sebbene ci siano molti grandi cambiamenti a cui abituarsi, ci sono anche alcune abilità e funzionalità meno conosciute che abbiamo trovato davvero utili su Pixel 6 e Pixel 6 Pro .

Guarda il nostro video qui sotto per una guida visiva su queste funzionalità o continua a leggere se preferisci una guida scritta.

Il sensore di impronte digitali sul Pixel 6 non è eccezionale, quindi se vuoi renderlo un po più affidabile, cè un utile trucco dei tempi in cui nemmeno i sensori TouchID di iPhone erano troppo caldi: registra semplicemente lo stesso dito o pollice più volte.

Dopo aver configurato la prima scansione delle impronte digitali, vai su Impostazioni > Sicurezza > Sblocco con impronta digitale. Ora digita il tuo PIN per accedere alle impostazioni. Tocca "Aggiungi impronta digitale" e scansiona di nuovo lo stesso dito o pollice. Nei nostri test abbiamo riscontrato che questo rendeva molto meno probabile che lo scanner si guastasse.

Per anni, il modo predefinito per acquisire uno screenshot su Android è stato premere due pulsanti insieme. Può essere un po complicato, a seconda della posizione e della disposizione dei pulsanti. Ma puoi abilitare un gesto per acquisire uno screenshot semplicemente toccando il retro del telefono.

Apri Impostazioni> Sistema e ora seleziona "Gesti". Proprio in alto vedrai Quick Tap. Seleziona questa opzione e attiva la funzione nella schermata successiva. Per impostazione predefinita, la sua azione è impostata su screenshot, quindi ora quando tocchi due volte sul retro del telefono scatterà uno screenshot.

Se preferisci avere una funzione diversa che puoi fare, che si tratti di mettere in pausa o riprodurre musica, avviare lAssistente Google o mostrare notifiche.

Se ritieni che sia troppo facile attivare la funzione di doppio tocco, puoi attivare lopzione nella parte inferiore dello schermo che richiede tocchi più forti per avviare la funzione scelta.

Pixel 6 e 6 Pro hanno schermi di grandi dimensioni, quindi potresti trovare alcune cose difficili da raggiungere. Ecco perché Android 12 ora ha una modalità con una sola mano che porta le cose dalla parte superiore dello schermo.

Vai su Impostazioni> Sistema> Gesti e scegli "Modalità con una sola mano". Ora attivalo. Una volta attivo, quando scorri verso il basso nella parte inferiore dello schermo, porterà linterfaccia utente più in basso, permettendoti di raggiungere le cose in alto con il pollice.

Per impostazione predefinita, la schermata iniziale del Pixel presenta qualcosa chiamato "In sintesi" nella parte superiore. La maggior parte delle volte mostra le condizioni meteorologiche, ma mostra anche importanti eventi del calendario e piani di viaggio in arrivo dal tuo account Gmail.

Se vuoi disattivarlo, premi a lungo il widget "In sintesi" e tocca "Personalizza". Ora tocca "In sintesi" nellelenco, quindi "Disattiva". Puoi anche abilitare o disabilitare la visualizzazione di funzionalità specifiche.

Se ti piace usare il telefono in orientamento orizzontale, il Pixel con la funzione di rotazione della schermata iniziale disattivata per impostazione predefinita potrebbe essere leggermente frustrante, ma per fortuna puoi abilitarlo.

Premi a lungo sullo sfondo della schermata Home e tocca "Impostazioni Home". Ora attiva linterruttore in basso accanto a "Consenti rotazione schermata iniziale". E ora ogni volta che ruoti la schermata iniziale in orizzontale, linterfaccia utente girerà con te. Assicurati solo di abilitare la funzione "Rotazione automatica" anche nellombra delle impostazioni rapide, per assicurarti di non dover premere ogni volta la piccola icona rotante sullo schermo.

La ricarica wireless inversa di Pixel si chiama Battery Share e ti consentirà di caricare i dispositivi compatibili in modalità wireless sul retro del telefono. Abbassa lombra delle impostazioni rapide e tocca lopzione Condivisione batteria. Capovolgi il telefono e posiziona il prodotto compatibile con la ricarica wireless sul retro.

Inoltre, se premi a lungo licona Condivisione batteria otterrai le impostazioni principali di Condivisione batteria. Qui troverai un dispositivo di scorrimento che ti consente di impostare un limite per quando interrompere la ricarica. Nel caso in cui caricare i tuoi auricolari preferiti o lo smartwatch scarichi la batteria del telefono. Regola questo dispositivo di scorrimento finché il limite non raggiunge un livello confortevole. Limpostazione predefinita è solo il 10%.

Dopo aver configurato Google Pay per i pagamenti contactless, puoi accedervi direttamente dalla schermata di blocco. Quando il telefono è bloccato vedrai una piccola icona a forma di scheda nella parte inferiore dello schermo, nellangolo destro. Toccandolo rapidamente si avvia GPay in modo da poterlo utilizzare per pagare le merci.

Se non è presente, assicurati che Google Pay sia configurato per la tua carta scelta, quindi vai su Impostazioni > Display > Blocca schermo e assicurati di avere attivato linterruttore "Mostra portafoglio".

Se parli più di una lingua e comunichi regolarmente in esse, probabilmente troverai utile avere una tastiera bilingue o multilingue. Piuttosto che dover continuamente passare da una lingua allaltra.

Vai su Impostazioni > Sistema > Lingue > Tastiera su schermo e ora tocca "Gboard". Ora tocca le lingue e "aggiungi tastiera" e scegli una delle lingue nellelenco.

Quando inizi a digitare ora, la tastiera installata rileverà automaticamente quando stai scrivendo in uno o nellaltro e può correggere e prevedere lortografia per entrambi senza mai dover cambiare manualmente.

Questo è davvero veloce, ma è una nuova funzionalità. Scorri lombra delle impostazioni e trova la fotocamera e il microfono. Toccane uno e bloccherà immediatamente la fotocamera e il microfono in modo che nessuna app sul telefono possa accedervi.

Una delle funzionalità più utili di Pixel negli ultimi anni è la visualizzazione del nome e dellartista di qualsiasi canzone attualmente in riproduzione dove ti trovi. Per attivarlo, vai su Impostazioni> Display> Blocca schermo e "In riproduzione" e attiva linterruttore se non lo è già.

Per visualizzare i brani che sono stati taggati di recente, scorri verso il basso fino a "Cronologia di riproduzione in corso" e vedrai un elenco di brani, più lora in cui sono stati taggati. Inoltre, se vuoi aggiungere una scorciatoia a questo elenco, puoi farlo. Infatti, una volta che sei nellelenco appare un pop-up che ti chiede se vuoi. Tocca semplicemente "sì".

Se non è presente, vai alla schermata iniziale, premi a lungo lo sfondo e tocca "widget" nel menu a comparsa. Ora scegli "Intelligenza del sistema Android" e tocca e tieni premuta la scorciatoia "Cronologia ora in riproduzione" e trascinala in uno spazio sulla schermata iniziale.

A sinistra della schermata principale troverai quasi sempre la pagina del feed di Google, che ti mostra notizie e video che ritieni pertinenti per te, ma puoi disattivarla. Basta premere a lungo sullo sfondo e scegliere "Impostazioni Home". Ora disattiva lopzione "Scorri per accedere allapp Google".

Se vuoi un passaggio manuale per scegliere tra RAW e JPE, puoi averne uno. Apri la fotocamera, tocca lingranaggio delle impostazioni nellangolo e ora seleziona "Altre impostazioni". Ora scegli "Avanzate" e attiva lopzione che dice controllo "RAW+JPEG".

Quando apri il menu delle impostazioni della fotocamera che viene caricato sulla vista del mirino/monitor, ora vedrai unopzione che ti consente di alternare tra RAW + JPEG o semplicemente scattare JPEG.

Non è una nuova versione di Android senza un uovo di Pasqua e il percorso per trovarlo è lo stesso di sempre. Apri Impostazioni > Informazioni sul telefono e tocca "Versione Android". Nella schermata successiva, tocca più volte "Versione Android" finché non viene caricata limmagine di un widget orologio.

Ora, gira la lancetta dei minuti sullorologio finché lora non arriva alle 12. Ora caricherà un uovo di Pasqua chiazzato di Android 12 nei colori del tema del tuo telefono.

Cè anche un elemento aggiuntivo nelluovo di Pasqua: premi a lungo la schermata iniziale e tocca "Widget". Ora scegli "Widget Android S" e trascina e rilascia il collegamento al chip Paint sulla schermata principale. Se lo desideri, puoi ridimensionare il widget per mostrare più schede colore. Toccalo e verranno caricati a schermo intero e potrai toccare qualsiasi singola carta per condividere quel colore. È piuttosto inutile, ma è un uovo di Pasqua, non ha bisogno di avere un punto.

