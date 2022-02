Quando il mio telefono riceverà Android 12?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google ha formalmente confermato che Android 12 è definitivo, è stato inviato ad AOSP e sono iniziati gli aggiornamenti.

Google ha utilizzato un ampio programma beta per Android 12, che consente agli utenti di installarlo e testare alcune delle nuove funzionalità, offrendo anche ai produttori la possibilità di iniziare ad aggiornare le funzioni.

Puoi vedere cosa sta arrivando in Android 12 proprio qui.

Tracceremo gli aggiornamenti nell'intero universo Android, lungo una linea temporale molto varia che durerà per la maggior parte del prossimo anno.

Android 12 arriverà prima sui dispositivi Pixel con il push a partire dal 19 ottobre, dopo il lancio di Pixel 6 .

I seguenti dispositivi ora avranno tutti l'aggiornamento ad Android 12:

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 5

Il Pixel 6 è stato lanciato con Android 12 pronto all'uso.

Android 12 è diventato definitivo il 4 ottobre 2021, momento in cui altri produttori possono seriamente iniziare a lavorarci.

Un certo numero di altri dispositivi Android ha avuto accesso ad Android 12 Beta ed è probabile che siano alcuni dei primi dispositivi ad essere aggiornati anche ad Android 12.

La maggior parte dei produttori non annuncerà le tempistiche degli aggiornamenti fino a dopo il rilascio di Android 12 e ci aspettiamo che questi annunci avvengano in un futuro molto prossimo. I dispositivi seguenti sono stati confermati per l'aggiornamento o facevano parte della beta di Android 12.

Asus faceva parte della beta di Android 12 e il 27 maggio 2021 ha dichiarato che: "anche i prossimi modelli Zenfone saranno nell'elenco delle priorità per l'aggiornamento di Android 12. Ulteriori informazioni saranno annunciate in un secondo momento". La data successiva è ora arrivata, con un certo numero di modelli che ricevono una sequenza temporale per l'aggiornamento:

Zenfone 8 - 29 dicembre 2021

Zenfone 8 Flip - 29 dicembre 2021

Zenfone 7 - H1 2022

Zenfone 7 Pro - H1 2022

Telefono ROG 5/5s - Q1 2022

ROG Telefono 3 - H1 2022

Nokia è stato incluso nella beta di Android 12 e questo ha visto l'X20 come il primo modello che passerà ad Android 12.

Nokia X20 - 14 dicembre 2021

Nokia X10 - 24 dicembre 2021

Nokia G50 - 11 gennaio 2022

Nokia ha una promessa di 2 o 3 anni sugli aggiornamenti Android, quindi c'è un elenco piuttosto ampio di telefoni che dovrebbero ricevere l'aggiornamento, tra cui:

Nokia XR20

Nokia G10

Nokia G20

Nokia 8.3 5G

Nokia 5.4

Nokia 5.3

Nokia 3.4

Nokia 2.4

Nokia T20

OnePlus faceva parte della Beta, sebbene l'esperienza fosse sostanzialmente la stessa di Oppo, con ColorOS. Abbiamo anche visto OnePlus menzionato nella roadmap di aggiornamento di T-Mobile . OnePlus ha rilasciato OxygenOS 12 per OnePlus 9 il 7 dicembre, ma poi l'ha ritirata, perché non era pronta ed era piena di bug.

OnePlus 9 - 21 gennaio 2022

OnePlus 9 Pro - 21 gennaio 2022

OnePlus 8

OnePlus 8T+

OnePlus 7T Pro

OnePlus Nord N200

OnePlus 9RT - marzo/aprile 2022

Oppo lancerà Android 12 con ColorOS 12 e ha annunciato una sequenza temporale. Questo è per la beta, tuttavia, quindi non sorprenderti se questo scivola un po'. Potremmo ottenere una sequenza temporale finale in futuro, ma non è possibile.

Trova X3 Pro 5G - Dicembre 2021

Trova X2 Pro - 20 dicembre 2021

Trova X2 Pro Automobili Lamborghini Edition - 20 dicembre 2021

Trova X2 - 20 dicembre 2021

Reno6 Pro 5G - 22 dicembre 2021

Reno6 Pro 50 Diwall Edition - 22 dicembre 2021

Reno6 5G - 28 dicembre 2021

Reno6 - 26 gennaio 2022

Reno5 - 26 gennaio 2022

Edizione Reno5 Marvel - 26 gennaio 2022

Reno6 Z 5G - 18 gennaio 2022

Reno5 Pro 5G - 29 dicembre 2021

Reno5 Pro - 18 gennaio 2022

F19 Pro+ - 17 gennaio 2022

A74 5G - 18 gennaio 2022

A75 5G

A73 5G - 20 gennaio 2022

Trova X3 Lite 5G - H1 2022

Trova X3 Neo 5G - 17 gennaio 2022

Trova X2 Neo - H1 2022

Trova X2 Lite - H1 2022

Zoom Reno 10x - H1 2022

Reno5 5G - 17 gennaio 2022

Reno5 F - 22 febbraio 2022

Reno5 Lite - marzo 2022

Reno5 Z 5G - 18 gennaio 2022

Reno4 Pro 5G - marzo 2022

Reno4 5G - H1 2022

Reno4 F - 22 febbraio 2022

Reno4 Lite - marzo 2022

Reno4 Z 5G - marzo 2022

Reno4 Pro - 28 febbraio 2022

Reno4 - 28 febbraio 2022

Edizione Reno4 Mo Salah - H1 2022

Reno3 Pro 5G - H1 2022

Reno3 Pro - H1 2022

Reno3 - H1 2022

Reno5 A - H1 2022

F19 Pro - 22 febbraio 2022

F17 Pro - 22 febbraio 2022

A93 - marzo 2022

A94 5G - H1 2022

A94 - marzo 2022

A95 - H1 2022

A54 5G - H1 2022

A53s 5G - marzo 2022

F17 - H2 2022

F19 - H2 2022

A74 - Secondo semestre 2022

A75 - Secondo semestre 2022

A53 - Secondo semestre 2022

A16s - H2 2022

Realme spingerà Android 12 come parte dell'aggiornamento RealMe UI 3.0 e ci sono molti dispositivi che si qualificheranno per questo. Ecco la tabella di marcia che delinea quando possiamo aspettarci aggiornamenti.

Realme GT - 23 dicembre 2021

Realme GT Master Edition - Dicembre 2021

Realme GT Neo 2 5G - Dicembre 2021

Realme X7 Max - Dicembre 2021

Realme 8 Pro - Dicembre 2021

Realme X7 Pro - Q1 2022

Realme X50 Pro 5G - Q1 2022

Realme 8 4G - Q1 2022

Realme 8i - Q1 2022

Realme 7 Pro - Q1 2022

Realme Narzo 50A - Q1 2022

Realme Narzo 30 - Q1 2022

Realme C25 - Q1 2022

Realme X7 - Q2 2022

Realme X3 - Q2 2022

Realme X3 Superzoom - Q2 2022

Realme 8 5G - Q2 2022

Realme 8s - Q2 2022

Realme 7 5G - Q2 2022

Realme Narzo 30 Pro 5G - Q2 2022

Realme Narzo 30 5G - Q2 2022

Samsung ha fatto una rapida spinta per la gloria di Android 12, confermando una gamma completa di modelli nell'elenco degli aggiornamenti per One UI 4, che includerà Android 12. Il Galaxy S21 sta ora ricevendo quell'aggiornamento: altri dispositivi sono stati confermati e abbiamo date approssimative - ma possono cambiare.

Galaxy S21 - 15 novembre 2021

Galaxy S21+ - 15 novembre 2021

Galaxy S21 Ultra - 15 novembre 2021

Galaxy S20 - 28 dicembre 2021

Galaxy S20+ - 28 dicembre 2021

Galaxy S20 Ultra - 28 dicembre 2021

Galaxy S20 FE - 28 dicembre 2021

Galaxy Note 20 - 29 dicembre 2021

Galaxy Note 20 Ultra - 29 dicembre 2021

Galaxy S10 - 30 dicembre 2021

Galaxy S10e - 30 dicembre 2021

Galaxy S10+ - 30 dicembre 2021

Galaxy S10 5G - 30 dicembre 2021

Galaxy Note 10 - 30 dicembre 2021

Galaxy Note 10+ - 30 dicembre 2021

Galaxy Note 10 Lite - 5 gennaio 2021

Galaxy Fold - 30 dicembre 2021

Galaxy Z Fold 3 - 17 dicembre 2021

Galaxy Z Flip 3 - 17 dicembre 2021

Galaxy Z Fold 2 - 29 dicembre 2021

Galaxy Z Flip - 29 dicembre 2021

Galaxy Z Flip 5G - 29 dicembre 2021

Galaxy A82 5G - 11 gennaio 2022

Galaxy A72 - 5 gennaio 2022

Galaxy A71 5G - aprile 2022

Galaxy A52 - 16 gennaio 2022

Galaxy A52 5G - Febbraio 2022

Galaxy A52s 5G - 13 gennaio 2022

Galaxy A51 5G - aprile 2022

Galaxy A51 - aprile 2022

Galaxy A42 5G - maggio 2022

Galaxy A32 5G - maggio 2022

Galaxy Tab S7+ - 29 dicembre 2021

Galaxy Tab S7 - 29 dicembre 2021

Galaxy Tab S7 FE - marzo 2022

Galaxy Tab S6 Lite - aprile 2022

Galaxy Tab S6 - maggio 2022

Sharp ha confermato che fa parte della beta, ma i dispositivi inclusi non sono stati rivelati.

Sony ha iniziato a inviare aggiornamenti ai dispositivi.

Xperia 1 III - 7 gennaio 2022

Xperia 5 III - 7 gennaio 2022

Xperia 10 III

Xperia 1 II

Xperia 10 II

Xperia 5 II

Xperia Pro

Xperia Pro-I

Tecno offrirà l'accesso beta su uno dei suoi dispositivi.

Tecno Camon 17

TCL consente l'accesso ad Android 12 Beta.

TCL 20 Pro 5G

Vivo ha confermato una sequenza temporale di aggiornamento per i modelli in Europa, che inizierà alla fine di gennaio e sarà completata entro aprile 2022. Tutti i modelli venduti in Europa verranno aggiornati ad Android 12, ma Vivo afferma che questa sequenza temporale si applica solo ai dispositivi non -canali operatore. Quelli acquistati dai corrieri avranno un ciclo di aggiornamento diverso.

Vivo X60 Pro - gennaio 2022

Vivo V21 5G - Gennaio 2022

Viva Y21

Viva Y72 5G

Viva Y52 5G

Xiaomi era su Android 12 beta con dispositivi Xiaomi 11, ma c'è una gamma completa che ci aspettiamo di ottenere l'aggiornamento di Android 12. Un elenco compilato da Xiaomiui fornisce suggerimenti istruiti, sebbene questo non sia un elenco ufficiale di Xiaomi.

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mi 11 - 16 febbraio 2022

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite - 16 febbraio 2022

Xiaomi Mi 11X / 11X Pro

Xiaomi 11T / 11T Pro - 19 febbraio 2022

Xiaomi 11i/Hyper Speed (India)

Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G / NE - 18 febbraio 2022

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T / 10T Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Civi

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro/5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G / Lite 5G Zoom

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Mi Note 10/10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi CC9 Pro

Redmi Nota 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 10 Pro 5G - 12 febbraio 2022

Redmi Nota 10 Max

Redmi Note 10 / 10T / 10s / 10 JE

Redmi Note 9 Pro 5G Cina

Redmi Note 8 (2021) - 12 febbraio 2022

Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Pro/Zoom

Redmi K40/Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K30 5G/5G Racing / K30i 5G

Redmi 10

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO M3 Pro 5G

POCO F3/GT

POCO F2 Pro

ZTE offrirà Android 12 Beta.

ZTE Axon 30 Ultra 5G (solo Cina)

Scritto da Chris Hall.