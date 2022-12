Telefono pieghevole Google Pixel: Cosa dicono le indiscrezioni

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Si continua a parlare della possibilità di un Pixel pieghevole da parte di Google.

Con i telefoni pieghevoli visti come la prossima grande novità, non sorprende che i marchi siano interessati a capire dove la tecnologia può portarci, con una corsa per entrare in questa sezione del mercato in rapida maturazione.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Pixel pieghevole.

Come si chiamerà?

Mentre molti si sono riferiti a questo dispositivo come Google Pixel Fold, un rapporto ha suggerito che il dispositivo si chiamerà probabilmente Pixel Notebook.

Sono stati proposti anche diversi nomi in codice, tra cui Passport, Pipit, Felix e Logbook.

A questo punto, si tratta solo di voci e lo sapremo con certezza solo quando Google deciderà di annunciarlo.

Data di uscita del Pixel pieghevole

Q4 2021 inizialmente suggerito

Ora potrebbe essere il 1° trimestre 2023, o maggio 2023

Nel dicembre 2020, Ross Young di DSCC - che ha una buona reputazione per quanto riguarda le prossime mosse dei display - ha suggerito che avremmo visto qualcosa da Google nella seconda metà del 2021. Più indietro, nell'agosto 2020, 9to5Google ha riferito di una fuga di documenti interni che allineavano un dispositivo con il nome in codice Passport, evidenziato come pieghevole, con un lancio nel quarto trimestre del 2021.

Nel giugno 2021, è stato poi affermato che la produzione del display sarebbe iniziata a ottobre e sarebbe stata fornita completamente assemblata per consentire a Google di lanciare un telefono entro la fine dell'anno. Google ha annunciato i Pixel 6 e Pixel 6 Pro il 19 ottobre, ma l'evento non ha incluso un Pixel pieghevole.

Ross Young ha poi suggerito che Google non ha lanciato il dispositivo pieghevole a causa delle pressioni del mercato.

Brutte notizie per chi aspettava il Google Pixel Fold. Abbiamo saputo che hanno annullato gli ordini di componenti e hanno deciso di non immetterlo sul mercato, come indicato nell'ultima DSCC Weekly Review. Si veda l'estratto del blog su https://t.co/EVmWKcgi2c. @DisplaySupply pic.twitter.com/2P5lFW09Pt- Ross Young (@DSCCRoss) 15 novembre 2021

Nel febbraio 2022, Young ha poi affermato che il Pixel pieghevole era di nuovo in pista, con la produzione del display che sarebbe dovuta iniziare nel terzo trimestre del 2022 per un lancio nel quarto trimestre del 2022, più precisamente a ottobre. Questo suggeriva che il Pixel pieghevole avrebbe potuto essere lanciato insieme al Pixel 7, ma nel maggio 2022 The Elec ha affermato che il dispositivo era stato nuovamente rinviato.

Ora l'analista sostiene il primo trimestre del 2023, ma altri indicano il maggio 2023, compresa una roadmap trapelata. Con altre fughe di notizie che mostrano il supporto ad Android 13 e i punteggi dei benchmark, un rilascio imminente sembra più probabile che mai.

Design

Probabilmente 158,7 mm x 139,7 mm x 5,7 mm

Il brevetto rivela uno schermo pieghevole e ripiegabile verso l'interno, simile a un libro

I rendering basati sulle foto trapelate ci danno una buona idea del design

Non ci sono state molte fughe di notizie sul design del telefono, ma un brevetto depositato nel 2021 (e pubblicato nel 2022) rivela che Google sta cercando di costruire un modello pieghevole verso l'interno come la serie Galaxy Z Fold di Samsung.

Sembra molto probabile che, se Google lancerà un telefono pieghevole, sarà proprio questa la forma che assumerà. Di certo, le modifiche al software di Android offrono un maggiore supporto per i telefoni pieghevoli e per i display più grandi, per cui sembrerebbe logico che qualcosa che si ripiega sia piuttosto grande.

L'esperto leaker Jon Prosser avrebbe visto delle foto del dispositivo inedito e avrebbe fatto realizzare dei rendering per proteggere la sua fonte. Questi rendering supportano il fattore di forma in stile Galaxy Fold e mostrano un bump della fotocamera non troppo dissimile da quello del Pixel 7 Pro.

OnLeaks è molto fiducioso nei propri rendering, che mostrano un design quasi identico a quelli condivisi da Jon Prosser.

Buongiorno #FutureSquad! Posso finalmente confermare che questo è davvero il #Google #PixelFold! (video a 360° + rendering in 5K)



Inoltre, oggi vi svelo in esclusiva le dimensioni del display principale e di quello di copertura, nonché le dimensioni complessive.



Per conto di @howtoisolve https://t.co/tJK5f5QkKq pic.twitter.com/uFWCZoTday- Steve H.McFly (@OnLeaks) 8 dicembre 2022

Display

Display interno da 7,69 pollici, display di copertura da 5,79 pollici

Display Samsung in dotazione

120Hz, LTPO

Per qualsiasi telefono pieghevole, il display è ovviamente il fulcro. Qui abbiamo un po' più di informazioni, con un display da 7,69 pollici per il dispositivo originale Passport.

Inizialmente si pensava che sarebbe stata Samsung Display a fornire questo pannello AMOLED flessibile e, a quelle dimensioni (sono le stesse del Galaxy Z Fold 2 ), pensiamo che si tratti di un pieghevole a libro, piuttosto che di un flip phone. Si pensa che sia in-folding, cioè che il display piegato si trovi all'interno del dispositivo.

È stato anche detto che il display sarà di tipo LTPO e offrirà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che è quella del successore dello Z Fold 2, il Galaxy Z Fold 3.

È stato affermato che, mentre il display principale avrà le stesse dimensioni del Galaxy Z Fold 4, il Pixel Fold avrà un display di copertura più piccolo, 5,79 pollici, rispetto ai 6,19 pollici di cui si vocifera. A conferma di queste voci, un brevetto depositato da Google e pubblicato nell'agosto del 2022 rivela che Google ha progettato un telefono pieghevole simile al Fold con una fotocamera nella cornice del display principale.

Oltre a questo, non sappiamo molto. Non si è parlato di risoluzione o altro e Google potrebbe aver cambiato completamente direzione su questo dispositivo.

L'hardware

Chip Tensor di Google

12 GB DI RAM

Poiché l'intero progetto è al momento un po' incerto, non sorprende la mancanza di informazioni sull'hardware di cui potrebbe essere dotato il telefono. Tuttavia, un rapporto di Geekbench relativo a Google Felix - un nome in codice che si pensa possa essere associato al Pixel pieghevole - ha fornito una lettura che suggerisce che si tratti del Google Tensor.

Infatti, Android 13 sembra rivelare che il Pixel Fold - sempre con il nome "Felix" - è alimentato dal chipset Tensor di seconda generazione. Si tratta dell'hardware interno di Google presente nel Pixel 7, di cui potete leggere maggiori informazioni nel nostro approfondimento.

Sarebbe logico che Google utilizzasse il proprio hardware in qualsiasi dispositivo stia costruendo, e i 12 GB di RAM riportati dal report di Geekbench sono gli stessi del Pixel 7 Pro. Naturalmente, l'intero rapporto potrebbe essere falso, oppure potrebbe trattarsi di un dispositivo ingegneristico piuttosto che di un prodotto di consumo, ma per ora è il meglio che abbiamo a disposizione.

Fotocamere

Fotocamera principale da 50MP

12MP ultrawide

Teleobiettivo da 10MP con zoom

Fotocamera frontale da 8MP?

Se si parla di Pixel si pensa subito alla fotocamera. Sebbene i telefoni Pixel ci abbiano fornito fotocamere eccellenti, la maggior parte del lavoro è svolto dall'intelligenza artificiale: è la fotografia computazionale a emergere, piuttosto che l'hardware.

Tuttavia, se le indiscrezioni sono confermate, il sistema di fotocamere potrebbe essere all'altezza di quello presente sul Pixel 7 Pro. Ciò significa un sistema a tre fotocamere, con una fotocamera principale affiancata da un teleobiettivo zoom e da un ultrawide.

Un'indiscrezione - con informazioni trovate all'interno di Android 13 - rivela che potremmo vedere un IMX787 da 50 megapixel nella fotocamera principale, un IMX386 da 12 megapixel nell'ultrawide e un sensore Samsung da 10 megapixel nell'obiettivo zoom. Questo va contro l'ipotesi di un sistema simile a quello del Pixel 5. Invece, sembra che Google stia puntando tutto sull'hardware della fotocamera, il che è piuttosto eccitante.

Voci e fughe di notizie sul Pixel pieghevole: Qual è la storia finora?

Ecco tutto quello che è successo finora nella storia del futuro Pixel pieghevole di Google.

23 dicembre 2022: la roadmap trapelata rivela i piani per Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 e oltre

Una tabella di marcia - pubblicata da Android Authority con informazioni provenienti da fonti non citate - suggerisce che Google lancerà il Pixel Fold e il Pixel 7a intorno ad aprile o maggio 2023, quando si prevede che si terrà il Google I/O.

8 dicembre 2022: la fuga di notizie sul Google Pixel Fold contiene tutte le specifiche e i rendering necessari

Google dovrebbe lanciare un proprio telefono pieghevole il prossimo anno e una fuga di notizie ci ha permesso di dare un'occhiata a ciò che il Pixel Fold avrà da offrire.

6 dicembre 2022: il Pixel Fold di Google è stato presentato su GeekBench

Sebbene il marchio non abbia ancora riconosciuto ufficialmente il dispositivo, è possibile che sia già apparso sul popolare database di benchmark multipiattaforma GeekBench.

14 novembre 2022: ecco il Pixel Fold di Google ... probabilmente

Il leaker Jon Prosser sostiene di aver visto delle foto del dispositivo, con rendering creati per proteggere la sua fonte.

17 ottobre 2022: la fuga di notizie sul display di Pixel Fold offre ulteriori informazioni sul telefono pieghevole

Una nuova fuga di notizie potrebbe averci fornito le informazioni più chiare su cosa offrirà il display del Pixel Fold in vista del lancio previsto per il primo trimestre del 2023.

7 ottobre 2022: il Pixel pieghevole di Google ora si vocifera per un lancio nel primo trimestre del 2023

Il presunto telefono pieghevole Google Pixel potrebbe arrivare nei primi tre mesi del 2023, secondo un tweet dell'analista Ross Young.

12 settembre 2022: dettagli sul telefono pieghevole Pixel trovati in Android 13

Android 13, che ha iniziato il rollout, rivela i dettagli dello smartphone pieghevole previsto da Google

26 agosto 2022: un brevetto rivela un design simile a Galaxy Fold

Un brevetto, depositato per la prima volta nel 2021, rivela come Google intendesse progettare la cerniera e incorporare una fotocamera per selfie nella cornice dello schermo pieghevole.

26 maggio 2022: il Pixel pieghevole di Google è stato rinviato ancora una volta

The Elec ha riferito che persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che il telefono Pixel pieghevole è stato nuovamente rinviato in quanto Google non è ancora soddisfatta.

4 maggio 2022: il telefono pieghevole di Google avrà un display interno di dimensioni simili allo Z Fold 4

Ross Young sostiene che il Pixel pieghevole avrà circa lo stesso display interno del Samsung Galaxy Z Fold 4, ma un display di copertura più piccolo.

Lo Z Fold 4 e il pieghevole di Google avranno display pieghevoli di dimensioni simili, ma il display di copertura di Google sarà un po' più piccolo (5,8"). Questo dovrebbe significare che avrà un rapporto di aspetto più ampio rispetto al Samsung Fold 4 da 6,19 pollici. Ne sapremo di più alla conferenza della prossima settimana - Ross Young (@DSCCRoss) 2 maggio 2022

15 febbraio 2022: il Pixel pieghevole di Google è di nuovo in pista per un lancio nel 2022?

Ross Young ha twittato affermando che il pannello pieghevole Pixel dovrebbe entrare in produzione nel terzo trimestre del 2022 per essere lanciato nel quarto trimestre dello stesso anno. Nelle risposte al tweet ha poi affermato che il lancio avverrà probabilmente a ottobre e che il display sarà più piccolo di quello del Galaxy Z Fold 3.

17 gennaio 2021: Il prossimo telefono pieghevole di Google dovrebbe chiamarsi Pixel Notepad

Una fonte ha riferito a 9to5Google che il prossimo dispositivo si chiamerà Pixel Notepad e che si prevede che costerà meno del Galaxy Z Fold 3.

7 gennaio 2021: Il telefono pieghevole Pipit di Google sarebbe passato attraverso Geekbench, lasciando una scia di specifiche da considerare

Un telefono è passato su Geekbench e sostiene di essere il Pipit, il nome in codice del telefono pieghevole di Google.

16 novembre 2021: il Google Pixel Fold è stato cancellato?

Si sostiene che Google abbia deciso di non lanciare il telefono pieghevole a causa della forte concorrenza del mercato.

5 novembre 2021: Pixel pieghevole di Google previsto per il 2022, con fotocamera principale del Pixel 5

Si dice che Google stia lavorando a uno smartphone Pixel pieghevole chiamato Pipit e un rapporto di 9to5Google sostiene che arriverà nel 2022 e che sarà dotato della fotocamera principale del Pixel 5.

5 ottobre 2021: Sarà questo l'aspetto del telefono Pixel pieghevole?

Prendendo spunto dal Pixel 6 di Google, alcuni creativi hanno immaginato come potrebbe essere un Pixel pieghevole.

20 settembre 2021: Il telefono pieghevole di Google, nome in codice Passport, è ancora in pista per il lancio nel 2021

L'affidabile leaker Evan Blass ha affermato che una fonte fidata ha confermato che il Passport - il Pixel pieghevole di Google - sarà lanciato nel 2021.

Ho sentito da una persona fidata che il Pixel pieghevole - nome in codice: Passport, marchio al dettaglio: sconosciuto - sarà effettivamente lanciato entro la fine dell'anno. Pare che stiano lavorando a questo dispositivo da oltre due anni e, se il P6 è un'indicazione, varrà la pena di guardarlo. - E (@evleaks) 20 settembre 2021

20 settembre 2021: Un potenziale Pixel pieghevo