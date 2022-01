Le reti del Regno Unito ritardano la reintroduzione delle tariffe di roaming nell'UE

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Vodafone ed EE hanno ritardato la reintroduzione delle tariffe di roaming nell'UE .

Tuttavia, prima che diventi troppo eccitato, il ritardo è più questione di settimane che di mesi o anni.

Vodafone , ad esempio, aveva programmato di riportare le sue addebiti oggi, 6 gennaio 2022, ma lo ha spostato a fine mese per fare più test.

La BBC riferisce inoltre che EE ha spostato la data prevista per la riattivazione da gennaio a marzo.

Tre non ha ancora ritardato i suoi piani, ma comunque non entreranno in vigore fino a maggio .

Virgin Media O2 è l'unica rete che non ha ancora annunciato la reintroduzione delle tariffe di roaming nell'UE post-Brexit.

Le altre reti offriranno tariffe giornaliere per l'utilizzo dei dati mobili nei paesi dell'UE a partire dalle rispettive date di "attivazione". Tre, EE e Vodafone addebiteranno ciascuno £ 2 al giorno, anche se quest'ultimo offrirà anche pacchetti di 8 e 15 giorni che risultano essere più economici.

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e altro Di Chris Hall · 6 gennaio 2022

"Abbiamo posticipato l'introduzione delle tariffe di roaming alla fine di gennaio, dando il tempo per ulteriori test per garantire la migliore esperienza possibile ai clienti che acquistano i nostri pacchetti da £ 1 al giorno. Fino ad allora, i clienti continueranno a essere in grado di effettuare il roaming senza addebiti. ", ha detto Vodafone ( tramite la BBC ).