(Pocket-lint) - I telefoni BlackBerry ora sono morti. Davvero questa volta. Secondo quanto riferito, Onward Mobility - l'azienda americana che ha promesso uno smartphone BlackBerry 5G - ha perso la licenza per la produzione di telefoni con il nome dell'iconico produttore di smartphone.

La scritta era sul muro da un po', con Onward Mobility che originariamente affermava - nel 2020 - che avrebbero lanciato un telefono BlackBerry nel 2021. Ovviamente, questo andava e veniva senza nemmeno un'anteprima del dispositivo.

Non molto tempo fa ha dichiarato di avere ancora in programma di lanciare il telefono e - come tante altre aziende - stava subendo gli effetti della pandemia globale e sicuramente "non era morta". Ora, secondo un paio di rapporti, il telefono non accadrà affatto.

Segnalato per la prima volta da Kevin Michaluk - proprietario/fondatore di CrackBerry - l'accordo per la licenza del nome BlackBerry a Onward Mobility è morto. Questo è stato poi confermato anche da Android Police . I rapporti citano più fonti che hanno confermato la notizia.

Dal punto di vista dello smartphone, ciò significa che la lunga e prolungata lotta di BlackBerry contro la scomparsa completa è finita. La sensazione - sembra - è che il CEO di BlackBerry, John Chen, abbia "finito con i telefoni".

BlackBerry - come marchio - esiste ancora molto, ma ora è diventata una società di framework software specializzata in servizi aziendali e sistemi di intrattenimento per auto.

Ma anche se non è un'azienda morta, è molto improbabile vedere il logo del suo marchio stampato su qualsiasi elettronica di consumo in qualsiasi momento nel prossimo futuro. Se ti senti ancora un po' nostalgico per BlackBerry, assicurati di controllare il nostro elenco dei telefoni BlackBerry più iconici .

