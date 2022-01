Il telefono BlackBerry 5G sta ancora arrivando: "Non siamo morti"

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dal momento che non vediamo un nuovo telefono BlackBerry da oltre tre anni e dal momento che BlackBerry ha disattivato definitivamente i suoi servizi questa settimana, sarebbe facile presumere che BlackBerry, come marchio di telefoni, sia morto.

Non è così, secondo OnwardMobility, la società che ha ottenuto la licenza per produrre telefoni BlackBerry nel 2020.

In un post sul blog , la società ha ribadito il desiderio di lanciare un telefono BlackBerry 5G, anche se ora è un lancio notevolmente ritardato.

Originariamente OnwardMobility aveva pianificato di lanciare uno smartphone 5G con marchio BlackBerry nel 2021, ma le notizie sul dispositivo sono state incredibilmente leggere dall'annuncio originale, fatto nell'agosto 2020.

Il 2021 è arrivato e se n'è andato senza telefono e senza molte notizie dal produttore. Ma nel suo post pubblicato il 6 gennaio, ha notato che il 2021 è stato un anno incredibilmente impegnativo, e quindi i ritardi - purtroppo - erano inevitabili.

Dato il numero di produttori di grandi nomi che hanno lottato con i ritardi nel lancio di prodotti mainstream popolari, non sorprende che anche una nuova startup che tenta di costruire il suo primo dispositivo abbia sofferto.

Anche se non abbiamo ancora visto anticipazioni o immagini del telefono, la società afferma che sta ancora pianificando di portare sul mercato uno "smartphone aziendale 5G ultra sicuro" con una tastiera.

Come quelli lanciati sotto TCL tra il 2016 e il 2018, sarà quasi sicuramente un telefono Android e uno che non ha bisogno dei vecchi servizi BlackBerry per funzionare semplicemente. A parte questo, poco si sa o si può indovinare.

Speriamo, per il bene dei restanti fan di BlackBerry, che il 2022 sia un anno migliore per OnwardMobility, se solo così possiamo finalmente dare un'occhiata a questa tanto attesa rinascita.