Il tuo vecchio telefono BlackBerry sta per morire

(Pocket-lint) - Se hai un vecchio telefono BlackBerry con sistema operativo BlackBerry 10 o precedente, questo è l'ultimo giorno in cui continuerà a fare le cose per cui lo hai acquistato.

Dopo il 4 gennaio 2022, i servizi necessari per mantenere la connettività wireless/servizi dati in esecuzione in modo affidabile verranno disattivati.

Ciò significa che se stai ancora utilizzando un BlackBerry con BlackBerry 10 , BlackBerry 7.1 OS (o precedente) o hai un tablet PlayBook, non funzioneranno più correttamente.

Nel suo post di promemoria, la società elenca specificamente le connessioni dell'operatore e del Wi-Fi, il che significa che i dati, le chiamate telefoniche, gli SMS e persino le funzionalità 9-1-1 saranno interessate.

Vale la pena notare che questo non si applica a nessun telefono con marchio BlackBerry con Android. Quindi, se stai usando un Priv , KeyOne o Key 2 , il tuo telefono continuerà a funzionare come ha fatto.

Anche se abbiamo visto e persino scritto titoli di "BlackBerry is dead" più di una volta, questa fine dei servizi chiave che hanno reso un BlackBerry un BlackBerry chiude una lunga storia di morte iniziata più di dieci anni fa.

È la storia di un'azienda che non è mai riuscita ad affrontare la sfida dei moderni smartphone all-touch dopo il lancio dell'iPhone originale.

Alla fine, le sue tastiere QWERTY fisiche e i suoi servizi di comunicazione veloci, affidabili (e sicuri) non sono stati sufficienti per mantenerlo rilevante, con anche i suoi fan più accaniti che hanno optato per qualcosa di più moderno e i clienti aziendali che hanno optato per alternative Android e iPhone.