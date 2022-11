Sconto shock! Il Pixel 7 Pro è già ridotto: risparmiate 150 dollari

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le vendite del Black Friday sono in pieno svolgimento e questo sconto è una sorpresa. Il Google Pixel 7 Pro è stato scontato di 150 dollari, un buon affare per un telefono che ha solo un paio di mesi.

Il Pixel 7 Pro continua i grandi sforzi di Google nel reparto fotocamera, rendendolo uno dei migliori telefoni per la fotografia mobile.

Pixel 7 Pro - save $150 L'ultimo telefono di punta di Google, il più potente con una fotocamera eccezionale, è ancora più allettante con questo sconto. Ora costa solo 749,00 dollari. Visualizza offerta

Google Pixel 7 - risparmio di 100 dollari C'è anche un risparmio di 100 dollari sul telefono Google più piccolo, il che significa che è possibile acquistare il Pixel 7 a soli 499,00 dollari su Amazon. Visualizza offerta

Il Google Pixel 7 è un telefono di punta di alta qualità di Google, disponibile in due versioni. Il modello Pro ha una fotocamera più avanzata e offre un'ottima esperienza di teleobiettivo con un display più grande, mentre il Pixel 7 è più compatto. Entrambi, tuttavia, sono alimentati dall'hardware Tensor G2 e offrono un'esperienza Android pura.

Ciò significa che avrete Android 13 e sarete in testa alla lista degli aggiornamenti, mentre è ricco di funzioni intelligenti e di tutte le note app di Google.

Se il Pixel 7 non fa per voi, ci sono anche ottime offerte per il Pixel 6 Pro e il Pixel 6a.

Scritto da Chris Hall.