Fino a 1.000 dollari di sconto sul Galaxy Z Fold 4 grazie a queste offerte Samsung

(Pocket-lint) - I saldi del Black Friday sono iniziati e si iniziano a vedere alcune grandi offerte sui telefoni, tra cui alcune offerte piuttosto massicce sul Galaxy Z Fold 4.

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 è l'ammiraglia della gamma Samsung, il dispositivo più costoso che Samsung offre. Ma ci sono alcune offerte che potrebbero farvi risparmiare fino a 1.000 dollari con sconti e permute.

Risparmiate 1000 dollari con sconti e permute Questa offerta di permuta da parte di Samsung Direct potrebbe potenzialmente farvi risparmiare sul vostro Galaxy Z Fold 4. Prezzi a partire da 569,99 dollari. Visualizza offerta

Perch acquistare il Galaxy Z Fold 4?

Il Galaxy Z Fold 4 è l'ultimo telefono pieghevole di Samsung che offre un display da 7,6 pollici all'interno e un display da 6,2 pollici all'esterno. Il display pieghevole supporta la S Pen per una migliore interazione e ospita anche una fotocamera sotto il display, in modo da essere libera da ostacoli.

La fotocamera principale si trova sul retro del telefono, ma grazie al design pieghevole è possibile utilizzarla anche come fotocamera frontale, ideale per selfie di alta qualità. Il Galaxy Z Fold 4 offre molto spazio e grazie all'interfaccia utente è possibile utilizzarlo per essere più produttivi.

