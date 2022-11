Niente telefono (1) viene scontato per il Black Friday: Ottieni i tuoi glifi a meno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I saldi del Black Friday sono iniziati e c'è un dispositivo interessante che ha ottenuto uno sconto: il telefono Nothing (1). Uno dei lanci più singolari del 2022, il telefono Nothing (1) sfoggia l'interfaccia Glyph sul retro del telefono per renderlo ancora più unico.

Nothing è la nuova azienda di Carl Pei, noto per il suo lavoro presso OnePlus, e questo è il primo telefono. Il rapporto qualità-prezzo è già buono, ma questo sconto lo rende ancora migliore.

Niente telefono (1) - risparmio di 50 € Nothing phone (1) è un telefono di fascia media, con display da 6,55 pollici, 128 GB di memoria e display a 120 Hz. Ora è a soli 349,99€ su Amazon. Visualizza offerta

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il telefono Nothing (1) è stato progettato per essere qualcosa di nuovo ed eccitante, per cambiare la vecchia guardia dei telefoni Android. Ci sono sicuramente degli elementi unici, nessuno più evidente della Glyph Interface sul retro, che utilizza una serie di LED per illuminarsi. Può essere utilizzata per le notifiche o semplicemente per divertimento.

Per il resto, il display è di buona qualità, la potenza e la velocità sono abbondanti e l'interfaccia utente Android è molto raffinata.

Tuttavia, questo non è l'unico smartphone di fascia media ad essere scontato: c'è anche un'ottima offerta sul Pixel 6a.

Scritto da Chris Hall.