Amazon offre il Pixel 6 Pro ad un prezzo stracciato per il Black Friday

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sono iniziati i saldi del Black Friday, che prevedono sconti su una serie di dispositivi di Google. Tra questi c'è il telefono di punta del 2021, il Pixel 6 Pro.

Si tratta di un ottimo dispositivo, offerto a un prezzo davvero interessante durante i saldi.

Google Pixel 6 Pro - risparmio del 30%. Il Pixel 6 Pro è un ottimo telefono di punta con una fotocamera eccellente. Questa offerta lo rende davvero interessante, a soli €590,40. Visualizza offerta

Il Pixel 6 Pro è un ottimo dispositivo di punta, che offre molto spazio sul suo splendido display ed è alimentato dal chip Tensor di Google.

Ciò che spicca davvero è la fotocamera. Si tratta di un sistema eccezionale che riesce a catturare i momenti più belli, indipendentemente dal luogo in cui ci si trova. È ottima in condizioni di scarsa illuminazione, è perfetta per i ritratti e dispone di alcune eccellenti funzioni come Magic Eraser.

Inoltre, l'esperienza Android è pulita e sapete che sarete in prima fila per gli aggiornamenti.

Se non pensate che il Google Pixel 6 Pro sia il telefono che fa per voi, c'è anche un'ottima offerta sul Google Pixel 6a.

Altre offerte del Black Friday nel Regno Unito

Oggi ci sono altre offerte del Black Friday e le abbiamo raccolte qui:

Scritto da Chris Hall.