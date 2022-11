Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I saldi del Black Friday sono iniziati e Google si è affrettata a praticare sconti su un'ampia gamma di prodotti. Una delle offerte che ha attirato la nostra attenzione è stata quella del Pixel 6a.

Il Google Pixel 6a, lanciato all'inizio del 2022, è il fratello più economico della famiglia Pixel 6, ma soprattutto è dotato della potenza di Google Tensor e della straordinaria fotocamera Pixel. È stato ampiamente scontato, per cui è possibile risparmiare 150 dollari o 100 sterline sul prezzo di vendita al dettaglio regolare e attraverso una serie di negozi diversi.

Google Pixel 6a - risparmio di 150 dollari Il Pixel 6a è un ottimo smartphone a un ottimo prezzo e questo sconto di 150 dollari su Amazon significa che potete averlo a 299 dollari. Visualizza offerta

Google Pixel 6a - risparmio di 100 euro Questa offerta su Amazon vede il Pixel 6a al prezzo più basso di sempre. È possibile risparmiare il 25% sul prezzo, quindi è possibile acquistarlo a soli 299 euro. Visualizza offerta

Perch acquistare il Pixel 6a?

Il Google Pixel 6a offre molti dei punti di forza dell'ammiraglia Pixel 6, ma a un prezzo molto più basso. È importante notare che è alimentato da Google Tensor, quindi ha la stessa potenza del telefono di punta 2021. Il software pulito con Pixel Launcher e la profonda integrazione di Material You rendono l'esperienza dello smartphone eccezionale.

Ma è la fotocamera che la maggior parte delle persone vorrà. I telefoni Pixel offrono da tempo una delle migliori esperienze di punta e scatta che si possano trovare in uno smartphone e questo continua. Anche se le fotocamere non sono così avanzate come quelle del Pixel 6, sono comunque in grado di superare praticamente tutto a questo prezzo.

Questo telefono è anche impermeabile, con un caratteristico design posteriore bicolore - e queste offerte non dureranno per sempre, quindi accaparratevi uno dei migliori dispositivi economici. È un affare assoluto.

Scritto da Chris Hall.