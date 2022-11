Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Asus ha collaborato con Blizzard Entertainment per lanciare un'edizione speciale del ROG Phone 6, a tema con le chicche di Diablo Immortal. Quindi, se siete fan del gioco o volete semplicemente vedere qualcosa di diverso dall'ordinario, continuate a leggere (o guardate il video qui sotto).

Non è solo il telefono a essere diverso dal solito. Asus si è data da fare con la confezione esterna. È enorme e progettata per assomigliare al cubo Horadric del gioco, che trasforma gli oggetti che vi vengono inseriti.

All'interno della confezione ci sono anche molti oggetti extra. C'è un sacchetto progettato per assomigliare a una pergamena in pelle invecchiata, con una mappa stampata all'esterno. È qualcosa che non si trova nei telefoni in edizione normale.

Ha anche una funzione. All'interno, una volta aperto, è possibile accedere agli accessori di ricarica. Si tratta del caricabatterie a filo da 65 W con porta Type-C, in grado di ricaricare la batteria da 6000 mAh del telefono in circa 42 minuti. Purtroppo non è a tema come la confezione e il telefono, e nemmeno il cavo di ricarica USB-C a USB-C rivestito in nylon che si trova nell'altra tasca.

La mappa nasconde anche un'altra caratteristica. Gli elementi della mappa sono visibili solo alla luce UV, quindi Asus ha inserito nella confezione una piccola torcia UV che, una volta accesa (dopo aver inserito la batteria), evidenzia i segni nascosti nella mappa che non si possono vedere chiaramente senza di essa. Sotto la luce, si illuminano di rosso.

Il telefono è contenuto in un'altra scatola a tema. È stata progettata per assomigliare alla Worldstone del gioco. All'interno si trova il telefono nella parte anteriore e una piccola scatola ordinata nella parte posteriore che, una volta aperta, rivela uno strumento per l'estrazione della SIM in oro a tema Diablo.

Si trova anche la custodia del ROG Phone che, come quasi tutto il resto, è a tema. Come la mappa, presenta elementi nascosti che si illuminano di rosso sotto la luce UV.

Per quanto riguarda il telefono, il tema di Diablo inizia non appena lo si apre e lo si accende. Il retro del telefono presenta la stessa grafica della confezione esterna che abbiamo visto in precedenza e anche la prima schermata di configurazione è animata da una terrificante figura di diavolo.

La maggior parte dei dettagli esterni si trova sul retro del telefono e presenta la suddetta figura, oltre a una finitura denominata "Hellfire red" che, se orientata correttamente verso la luce, offre un effetto di fiamma mobile e scintillante.

Naturalmente il telefono è dotato di elementi RGB. I loghi Diablo Immortal e ROG si illuminano sul retro del telefono. Così come il logo Diablo Immortal più piccolo vicino al lato.

Ci sono altri segni sulla sporgenza della fotocamera e la scritta "Immortality Awaits" stampata su di essa. Il telefono è dotato di tre fotocamere: una primaria da 50MP, una ultrawide da 13MP e una macro da 5MP.

Oltre a questo, è uguale a qualsiasi altro ROG Phone 6. È dotato di un vassoio per SIM sul bordo e di due porte USB-C: una sul bordo inferiore e un'altra sul lato, progettata per agganciare il dispositivo di raffreddamento opzionale AeroActive. Trattandosi di un telefono da gioco, è dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm e di due altoparlanti molto potenti, uno su ciascun lato del display AMOLED da 6,8 pollici.

È anche uno schermo fantastico, che offre una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz per una grafica di gioco eccellente, una luminosità di picco fino a 1200 nit, il supporto per i contenuti HDR10+ e 1 miliardo di colori.

È un pannello simile a quello che abbiamo visto sui ROG phone 6 e 6D e nei nostri test si è rivelato fantastico per la visione di contenuti multimediali e il gioco.

Altri dettagli includono il processore Snapdragon 8+ Gen 1 per prestazioni veloci, fluide ed efficienti. È già disponibile per l'ordinazione in numero limitato, direttamente da Asus, al prezzo di 1099 sterline nel Regno Unito o di 1.299 dollari negli Stati Uniti.

