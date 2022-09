Asus ROG Phone 6D lancia il MediaTek nel mondo dei videogiochi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se si può indicare un produttore come il portabandiera della tendenza dei telefoni da gioco, questo è Asus. I suoi telefoni a marchio ROG sono l'apice delle prestazioni e delle caratteristiche incentrate sul gioco, come grandi altoparlanti, jack per cuffie con cavo, tempi di risposta rapidi, controlli di gioco e accessori di raffreddamento.

Ora, dopo aver lanciato il ROG Phone 6 già nel 2022, torna con una nuova variante: il ROG Phone 6D.

Se vi state chiedendo per cosa sta la "D", è "Dimensity". Perché, a differenza del modello precedente, questo è alimentato da una piattaforma MediaTek Dimensity 9000+ da 3,2 GHz e non da un chipset Snapdragon di Qualcomm.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Se non altro, è un ottimo modo per MediaTek di dimostrare che è in grado di produrre anche processori potenti in grado di garantire una velocità eccezionale.

Per il resto, il 6D normale ha l'aspetto e le caratteristiche del ROG Phone 6. Esiste tuttavia un'edizione "Ultimate", leggermente diversa.

L'edizione Ultimate viene fornita con una ventola di raffreddamento a clip che non solo rimuove il calore dal retro del telefono, ma apre anche un piccolo canale nel corpo del telefono chiamato AeroActive Portal.

Quando si collega la ventola di raffreddamento AeroActive, si apre uno sportello nel corpo del telefono e la ventola incanala l'aria fresca all'interno del dispositivo, garantendo un raffreddamento ancora più efficace.

L'edizione Ultimate ha anche un piccolo display a colori sul retro in grado di visualizzare varie animazioni simpatiche a seconda di ciò che il telefono sta facendo in quel momento, mentre il modello normale ha solo dei punti colorati.

Per quanto riguarda le altre specifiche, sembra il telefono dei sogni di un appassionato di tecnologia. Il chipset MediaTek è affiancato da 16GB/512GB di RAM e storage o da 16GB/256GB, a seconda che si scelga la versione "Ultimate" o quella normale.

La RAM è LPDDR5X e lo spazio di archiviazione UFS 3.1, quindi si sa che sarà veloce nella lettura e nella scrittura dei dati e che non dovrebbe avere problemi di carico con 16 GB di memoria.

Il display da 6,78 pollici è dotato di una risoluzione di 2448 x 1080 e di una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. Inoltre, con una velocità di risposta al tocco di 720Hz, è in grado di tenere il passo con qualsiasi gioco touchscreen ad alta velocità.

Altre specifiche del display includono la certificazione HDR10+, con luminosità regolabile tra 5 nits e 800 nits, ma con picchi di luminosità fino a 1200 nits. In breve, si tratta di un pannello dinamico, a refresh rapido e luminoso, ideale per i giochi a schermo intero.

Per aumentare la sensazione di immersione nei contenuti, sono presenti due potenti altoparlanti "Super Linear" da 12x16 mm, ciascuno dotato di un proprio amplificatore per offrire un suono forte, ricco di bassi e pieno.

In altre parole, proprio come i precedenti telefoni ROG, si tratta di una centrale multimediale.

Altri dettagli includono una grande batteria da 6000 mAh, realizzata combinando due celle da 3000 mAh, che consentono anche la ricarica rapida da 65 W del telefono. Inoltre, il telefono dispone di due porte USB-C per la ricarica e la connessione, una integrata nel bordo inferiore e l'altra nel bordo sinistro, utile soprattutto per collegare accessori come la ventola di raffreddamento AeroActive.

Il telefono è dotato di un triplo sistema di fotocamere, con il sensore Sony IMX766 da 50 megapixel in testa. Questo sensore, per chi non lo sapesse, è utilizzato in diverse fotocamere di punta del mercato Android, quindi dovrebbe garantire ottimi risultati.

È affiancato da una fotocamera ultrawide da 13 megapixel e da un sensore macro a bassa risoluzione da 5 megapixel.

Entrambi i telefoni sono disponibili per il pre-ordine a partire da oggi: il ROG Phone 6D costa 799 euro, mentre la variante "Ultimate", che viene fornita con la nuova ventola AeroActive Cooler, costa ben 1199 euro. Le spedizioni inizieranno a ottobre.

Scritto da Cam Bunton.