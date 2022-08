Asus ROG Phone 6D e 6D Ultimate: immagini trapelate

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sono passate solo poche settimane da quando Asus ha presentato il ROG Phone 6, e già arrivano informazioni su un altro modello di ROG Phone in arrivo.

Il ROG Phone 6D e il 6D Ultimate, quando saranno annunciati, avranno una differenza sostanziale rispetto alle varianti normali: utilizzeranno chipset Dimensity al posto degli Snapdragon del ROG Phone 6 normale.

-

Questo è il significato della "D", in questo caso, ed è una prospettiva entusiasmante per gli amanti dei test di benchmark, in quanto il chip Mediatek Dimensity 9000+ in questione sembra avere prestazioni ancora migliori rispetto al già impressionante Snapdragon 8+ Gen 1 del ROG Phone 6 normale.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Ora abbiamo alcune immagini a corredo di queste informazioni, per gentile concessione di 91Mobiles, ma avrete notato che non sembrano molto diverse dai modelli già svelati.

Questo perché, come è ovvio, non si tratta di nuovi modelli del telefono, ma di un semplice cambio di chipset che lascia invariato tutto il resto, per quanto ne sappiamo.

Potrebbe però trattarsi di un'ipotesi errata, quindi terremo d'occhio ogni ulteriore notizia sui telefoni, e in particolare l'eventuale presentazione ufficiale da parte di Asus.

Scritto da Max Freeman-Mills.