(Pocket-lint) - Asus ha dato seguito al modello Zenfone 8 del 2021 con il lancio dello Zenfone 9. Come il predecessore, questo nuovo Zenfone promette prestazioni da ammiraglia in un dispositivo compatto.

Il nuovo portatile è alimentato dall'ultimo hardware Snapdragon 8+ Gen 1, che lo rende uno dei dispositivi di punta della nuova generazione. La RAM può arrivare a 16 GB e lo spazio di archiviazione a 256 GB, il tutto in un corpo che misura 146,5 x 68,1 x 9,1 mm.

Si tratta di un dispositivo notevolmente più piccolo rispetto a quelli concorrenti con una potenza simile, ma che potrebbe essere considerato alla stregua del Sony Xperia 5 III, naturalmente fino al lancio dell'Xperia 5 IV.

Il display da 5,9 pollici, che spiega le dimensioni ridotte, è progettato per offrire una portabilità più agevole rispetto ai dispositivi con schermo grande e migliorare l'esperienza di utilizzo con una sola mano. Si tratta di un pannello AMOLED che offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Oltre agli altoparlanti stereo, è presente una presa per cuffie da 3,5 mm - una rarità anche sui dispositivi più grandi - e supporta anche Snapdragon Sound, che consente di accedere al supporto musicale Hi-Res su cuffie compatibili tramite aptX adaptive o LDAC.

La batteria è da 4300 mAh e supporta la ricarica a 30 W. Il caricabatterie HyperCharge da 30 W è incluso nella confezione, il che è una rarità.

Passiamo poi alle fotocamere, dove Asus ha apportato modifiche sostanziali rispetto allo Zenfone 8. La fotocamera principale Sony IMX766 è supportata da un gimbal a 6 assi per dare stabilità all'acquisizione dei contenuti, offrendo immagini da 50 megapixel e video fino a 8K.

La seconda fotocamera è ultralarga e utilizza un sensore Sony IMX363, mentre la fotocamera frontale è una Sony IMX663 da 12 megapixel, che include anche l'autofocus per mantenere nitidi i selfie.

Il design del telefono è stato migliorato, con lati più piatti per un design più contemporaneo. Le fotocamere e il loro alloggiamento sono stati ampliati, dando maggiore risalto alla parte posteriore del dispositivo, mentre le scritte aggiungono dettagli al design, che sembra prendere ispirazione dalla famiglia ROG Phone di Asus.

Il grado di protezione è IP67, quindi nessun compromesso in termini di protezione, con un nucleo in alluminio rivestito da Gorilla Glass Victus, mentre il retro è in materiale composito soft-touch, offerto nei colori Midnight Black, Moonlight White, Starry blue e Sunset Red.

Il telefono viene lanciato con Android 12 con interfaccia utente Zen e forse l'unico aspetto negativo dell'intero pacchetto è che sono previsti solo due aggiornamenti del sistema operativo Android e due anni di aggiornamenti per la sicurezza, un numero inferiore alla media offerta altrove.

Tuttavia, si tratta di un pacchetto che sembra offrire quasi tutto; a partire da 799 euro sembra che si stia ottenendo un telefono molto interessante per i propri soldi.

Scritto da Chris Hall.