Asus ROG Phone 6 giocherà più forte e più veloce, ma offre solo 2 anni di aggiornamenti

(Pocket-lint) - Asus ha presentato il ROG Phone 6, l'ultimo della sua popolare linea di telefoni da gioco.

Fa seguito ai modelli ROG Phone 5 e offre ancora una volta una serie di scelte tra i modelli ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro.

La differenza sostanziale tra questi modelli è che il ROG Phone 6 Pro ha il display ROG Vision completo sul retro del telefono, insieme a 18 GB di RAM, rispetto al semplice display posteriore a LED dei modelli inferiori. Il display ROG Vision è personalizzabile e offre 60 animazioni in sei diversi scenari.

La famiglia ROG Phone 6 passa allo Snapdragon 8+ Gen 1, quindi offre l'hardware Snapdragon più recente e potente in circolazione e, come abbiamo detto, può essere configurato fino a 18 GB e 512 GB di memoria.

Per supportare lunghe sessioni di gioco, all'interno del dispositivo è presente un nuovo sistema di raffreddamento, con un foglio di grafite più grande e una camera di vapore più ampia, per allontanare il calore dal SoC situato al centro del telefono. I vuoti d'aria sono inoltre riempiti di nitruro di boro per aumentare le prestazioni termiche.

Oltre al sistema di raffreddamento all'interno del telefono, il ROG Phone continua a offrire un sistema di raffreddamento esterno, l'AeroActive Cooler 6. Asus lo consiglia a chi gioca per più di un'ora, in quanto è in grado di mantenere il telefono molto più fresco per garantire prestazioni ottimali.

L'AeroActive Cooler 6 ha il vantaggio di includere un maggior numero di pulsanti fisici per il controllo dei giochi, oltre a offrire un altro display esterno di grande effetto.

Tornando al telefono, c'è un AMOLED da 6,78 pollici che offre una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, ma anche un campionamento touch a 720 Hz. L'obiettivo è quello di garantire che non si perda nulla e di offrire una risposta più rapida rispetto ai rivali quando si gioca in modo competitivo.

Il display è ricoperto da un vetro Gorilla Glass Victus per evitare graffi.

Per alimentare l'intero dispositivo ci sono due celle da 3000 mAh, per un totale di 6000 mAh. La batteria è divisa a causa della disposizione nel telefono con il SoC centrale, ma supporta anche la ricarica a 65W.

Come nei precedenti telefoni ROG, sono presenti due porte USB-C, il che significa che è possibile collegare un cavo di ricarica al lato del telefono piuttosto che all'estremità, il che è più facile per la ricarica durante il gioco. In alternativa, è possibile scegliere di alimentare solo il telefono e non caricare la batteria, un'opzione pensata per controllare il calore durante il gioco.

Il telefono è dotato di protezione IPX4, una caratteristica rara per i telefoni da gioco, che consente di resistere a uno o due schizzi d'acqua senza subire danni.

È presente il supporto per Snapdragon Sound, quindi l'audio aptX lossless, e c'è anche una presa per cuffie da 3,5 mm per chi vuole evitare il Bluetooth. Il telefono è dotato di altoparlanti stereo.

Per supportare il gioco, Asus offre anche le ROG Centra Ture Wireless Pro, un innovativo set di cuffie che possono essere sia wireless che collegate in modalità cablata USB-C e che includono un DAC ESS 9280 per aumentare la fedeltà audio.

Come per i precedenti telefoni ROG, è presente un ampio sistema di controllo personalizzato, con supporto per nove diversi gesti, controlli di movimento, air trigger e il gamepad Kunai 3 opzionale.

Abbiamo usato molti ROG Phone in passato e sono ottimi dispositivi di gioco, che offrono un buon rapporto qualità-prezzo per l'hardware di cui dispongono.

Il punto debole è spesso la fotocamera: in questo caso si tratta di una fotocamera principale Sony IMX766 supportata da una macro e basta.

L'altro aspetto negativo è che Asus offrirà solo due aggiornamenti del sistema operativo - quindi si fermerà ad Android 14 - e due anni di aggiornamenti di sicurezza. Si tratta di un ritardo notevole rispetto al resto del settore, dove molte aziende offrono il doppio.

Il ROG Phone 6 Pro costerà 1099 sterline, mentre il ROG Phone 6 sarà disponibile con opzioni da 12GB o 16GB, rispettivamente al prezzo di 899 o 999 sterline.

Scritto da Chris Hall.