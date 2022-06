Le nuove immagini di Asus ROG Phone 6 rivelano design e accessori

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Solo pochi giorni fa abbiamo intravisto il ROG Phone 6 nel database della certificazione TENAA.

Ora ci vengono mostrate immagini di alta qualità che rivelano ulteriori dettagli, oltre a dare una prima occhiata agli accessori offerti.

Le nuove immagini provengono da 91Mobiles e mostrano un design simile a quello delle immagini del database TENAA.

In particolare, però, il marchio Tencent non è presente nelle nuove immagini, suggerendo che questo sarà il design utilizzato anche per il modello standard.

Sul retro, possiamo vedere un display a colori, anche se ci aspettiamo che venga utilizzato per un tocco da gamer piuttosto che per scopi pratici.

Nella foto c'è anche l'AeroActive Cooler 6, un dispositivo a clip per favorire il raffreddamento che funge anche da cavalletto.

Il dispositivo di raffreddamento è molto più appariscente di quello progettato per il ROG Phone 5 e ora presenta elementi trasparenti e un'illuminazione RGB prominente per creare un look molto futuristico.

Sembra essere anche molto più grande, il che aiuterà senza dubbio il raffreddamento, a scapito della portabilità.

Infine, abbiamo un'occhiata al Devilcase Guardian Lite Plus, che si colloca a metà tra una custodia per telefono e un paraurti.

La custodia circonda la fotocamera del ROG Phone 6 e i bordi del dispositivo, ma sembra lasciare il pannello posteriore per lo più esposto.

Forse per favorire il raffreddamento o per mantenere la compatibilità con accessori come il già citato dispositivo di raffreddamento a clip.

In ogni caso, non abbiamo molto da aspettare: il ROG Phone 6 dovrebbe essere annunciato il 5 luglio 2022.

Scritto da Luke Baker.