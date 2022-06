Le immagini di Asus ROG Phone 6 pubblicate su TENAA mostrano la fotocamera al completo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Abbiamo già avuto modo di vedere da vicino il prossimo ROG Phone, ma le fotocamere sono rimaste accuratamente nascoste sui modelli prototipo. Ora, finalmente, possiamo vedere l'immagine completa.

Il nuovo ROG Phone 6 è stato avvistato nel database di certificazione TENAA, insieme a immagini che rivelano la configurazione della fotocamera e altri cambiamenti inaspettati.

Le fotocamere si trovano in un array orizzontale in alto a sinistra del dispositivo, in un alloggiamento molto più evidente rispetto a quanto visto in precedenza.

Sorprendentemente, possiamo vedere un display posteriore sul lato destro, cosa che non era presente nei primi prototipi.

Questo potrebbe significare che vedremo più varianti del ROG Phone 6, forse un modello "Pro" oltre a quello standard, oppure potrebbe essere solo un cambiamento nel design.

Inoltre, vediamo il marchio Tencent accanto al logo ROG in basso a sinistra, un altro indizio del fatto che il modello in foto potrebbe essere un'edizione speciale.

Le fotocamere dovrebbero essere una principale da 64MP e una selfie camera da 12MP, anche se gli altri sensori rimangono un mistero.

Da altre parti abbiamo appreso che il telefono probabilmente supporterà la ricarica a 65W e che la capacità della batteria sarà probabilmente dell'ordine di 5850-6000 mAh.

Ci aspettiamo un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e Android 12 di serie.

Il ROG Phone 6 dovrebbe essere lanciato il 5 luglio a Taiwan e se volete saperne di più, potete consultare il nostro articolo.

Paramount+, Steam Deck e la ricarica dei veicoli elettrici - Pocket-lint podcast ep. 159 Di Rik Henderson · 24 giugno 2022

Scritto da Luke Baker.